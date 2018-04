Hello Adele (29), bist du das? 2017 feierte die britische Sängerin einen fulminanten Erfolg: Ihr Album "25" und ihre Single "Hello" wurden mit fünf Grammys ausgezeichnet. Nach dem Award-Regen und einer Tour im Sommer ist es musikalisch still um die Balladen-Königin geworden – privat gibt die 29-Jährige auf ihren Social-Media-Accounts zur Freude ihrer Fans wenigstens ab und zu ein Lebenszeichen von sich. Diese Woche teilte das Stimmwunder wieder einen seltenen Schnappschuss mit seinen Followern – und es fällt auf: Auf dem Pic sieht die Oscarpreisträgerin so schlank aus, wie noch nie zuvor!

Auf ihrem Instagram-Account präsentiert sich Adele in einer weißen Robe inklusive eines festlichen Umhangs vor einer Wand aus unzähligen Blumen. Der Grund für die schicke Aufmachung: Die Pop-Diva war als Zeremonienmeisterin tätig, um zwei ihrer besten Freunde zu verheiraten. Doch diese Tatsache wurde schnell zur Nebensache, denn ihren Fans stach vor allem die tolle Figur der Singer-Songwriterin ins Auge: "Du siehst wunderschön aus Adele, du rockst einfach", schrieb zum Beispiel ein User. Ein weiterer Anhänger verglich die Sängerin mit einer Schauspielerin: "Oh mein Gott, du wirst Emily Blunt immer ähnlicher."

Auch wenn sich viele über das wunderschöne Pic von Adele freuen – über eine andere Nachricht wären die Surfer im Internet sicher noch begeisterter: Sie hoffen, dass die Kajal-Liebhaberin bald wieder eine Platte herausbringt. "Wir wollen dich mit neuer Musik zurück" und "Komm wieder auf Tour" forderten zum Beispiel zwei ihrer Fans.

Lia Toby/WENN.com Adele bei den Brit Awards 2016

Kevin Winter / Staff / Getty Images Adele Adkins bei den 59. GRAMMY Awards

Graham Denholm / Getty Images Adele bei einem Konzert in Melbourne

