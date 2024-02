Neue Zusatzkonzerte: Adele verlängert ihren München-Besuch!

Sie gibt ihren Fans eine Zugabe! Adele (35) ist einer der erfolgreichsten Sängerinnen in der Musikbranche. Mit ihrem Hit "Rolling In The Deep" stürmte die Britin einst die Charts und erlangte so internationale Berühmtheit. Nun soll die Sängerin zum ersten Mal nach acht Jahren in Europa performen – und das sogar in München! Jetzt wird bekannt: Adele verlängert ihren geplanten Konzertaufenthalt in Deutschland um weitere Konzerte!

Ursprünglich waren nur vier Shows Anfang August in München vorgesehen. Das reichte der "Hello"-Interpretin sichtlich nicht: Kurzerhand kamen noch mal vier Shows obendrauf. Die letzte Show des Stars war ursprünglich für den 24. August geplant. Jetzt gibt sie erneut zwei Auftritte bekannt. Am 30. und 31. August wird Adele jeweils eine Zusatz-Show auf dem Messegelände in München spielen. Damit tritt die Britin insgesamt zehnmal vor jeweils 80.000 Fans auf!

Nicht nur die Fans sind voller Vorfreude. Auch die 35-Jährige äußert sich selig zu ihren Sommerplänen auf Instagram: "Ich könnte mir keine schönere Art und Weise vorstellen, meinen Sommer zu verbringen und diese schöne Phase meines Lebens und meiner Karriere mit Shows so nahe an meiner Heimat zu beenden."

MEGA Adele im Februar 2023 in Las Vegas

Getty Images Adele bei den Grammy Awards 2023

Getty Images Adele Adkins, Sängerin

