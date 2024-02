Wegen Brustschmerzen: Adele legt jetzt eine Stimmpause ein!

Sie möchte sich schonen! Adele (35) tritt bis Mitte Juni im Rahmen ihrer Dauershow "Weekends with Adele" in Las Vegas auf. Während ihrer Konzerte erfreut die Sängerin ihre Fans immer wieder mit Anekdoten aus ihrem Leben und gibt intime Einblicke in ihre Gedanken und Ängste. So auch bei ihrem Auftritt am vergangenen Samstag. Adele kündigt aufgrund von gesundheitlichen Problemen eine Stimmpause an!

Wie Mail Online berichtet, gab die Britin vor dem Publikum zu, dass sie aufgrund von Brustschmerzen Angst um ihre Performance hatte und verglich ihre Stimme mit der bösen Disney-Meerhexe Ursula. "Ursula aus dem Meer ist heute Nacht aus meiner Brust gekommen. Ich kann meine Kopfnoten nicht richtig treffen. Ich habe echt nicht gut geschlafen und meine Brust brennt wie Feuer!", erzählt die Sängerin scherzhaft. Um ihre Stimme zu schonen, hat Adele nun einen Plan: "Direkt nach dieser Show werde ich eine Stimmpause einlegen. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer es für mich ist, jetzt drei Tage lang nicht zu sprechen?" Die Londonerin verrät, dass sowohl ihr Sohn als auch ihr Partner Rich Paul (42) nämlich absolute Quasselstrippen sind.

Der Show scheint das keinen Abbruch getan zu haben. Auf Instagram postete die 35-Jährige ein Bild der Show, unter dem die Fans fleißig mit Herz-Emojis kommentierten. "Es war ein magisches Wochenende. Ich habe es sehr genossen!", beschrieb ein Zuschauer seine Konzerterfahrung. Ein anderer Fan freute sich: "Du warst einfach unglaublich!"

