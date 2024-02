Für Deutschland-Konzerte will Adele mehrere Bühnen haben

Adele (35) plant in München während ihrer bevorstehenden Konzertreihe in Deutschland eine besondere Überraschung für ihre Fans. Die preisgekrönte Sängerin besteht darauf, dass mehrere zusätzliche Bühnen in der eigens dafür vorgesehenen Open-Air-Arena auf dem Münchner Messegelände im August errichtet werden. Wie Daily Mail berichtet, will Adele es ermöglichen, ihr Publikum in allen Ecken der Arena direkt zu erreichen. Die Britin plant, jede Nacht fünf Meilen zu Fuß zurückzulegen, um ihre Hits an unterschiedlichen Orten innerhalb des Stadions zu performen – und so die Intimität ihrer Vegas-Shows einem Publikum von 80.000 Menschen in München zu ermöglichen.

Adele offenbarte diese Details noch während ihrer Konzertreihe im Caesars Palace. Hier gab sie außerdem zu, nach 15 Jahren ihre Angst und Hemmungen vor Live-Auftritten überwunden zu haben. Das gibt ihr vor allem die Möglichkeit, mit größerem Selbstvertrauen aufzutreten. Trotz ihrer bisherigen Nervosität fühlt sie sich jetzt bereit für die Herausforderung in München. Zur Vorbereitung auf die physische Anforderung dieser besonderen Konzerte trainiert Adele zweimal täglich. Ihr Ziel besteht darin, mit dem Publikum auf eine Weise zu interagieren, wie sie es zuvor aufgrund der Größe der Menschenmenge für unmöglich gehalten hatte.

Trotz Adeles neuer Begeisterung für ihre Live-Auftritte führen die hohen Ticketpreise der deutschen Shows jedoch zu Unmut unter ihren Fans. Ein Ticket in der ersten Reihe kostet über 400 Euro. Auf Zweitmarktseiten werden die Tickets sogar zu deutlich höheren Preisen angeboten. Im Vergleich zu ihren Eröffnungsshows in Las Vegas im November 2022, wo die Preise für die vorderen Reihen bis zu umgerechnet 35.000 Euro betrugen, spiegelt dies eine fortlaufende Diskussion um die Preisgestaltung für Live-Events wider. Vergangenes Jahr wurde Adele sogar von der Musikanalysefirma Pollstar nicht als Künstlerin gelistet, für die Fans am meisten ausgeben würden.

Dass die 35-Jährige so viele Konzerte spielt, kam für ihre Supporter aber auch ziemlich überraschend. Noch Ende Januar sprach die Musikerin nämlich davon, dass sie sich eigentlich erst einmal eine kleine musikalische Auszeit nehmen wolle. "Ich denke nicht, dass ich in nächster Zeit ein Album schreiben werde", verkündete sie bei einem ihrer Vegas-Auftritte – fügte aber tröstend hinzu: "Aber wenn ich das nächste Album schreibe, komme ich dorthin, wo ihr lebt."

Doch wie könntet dieses Album dann wohl aussehen? Ein Insider gab im vergangenen Jahr gegenüber The Sun preis, dass die neue Platte wohl viel fröhlicher und positiver werden wird. Dazu soll auch ihr neuer Partner Rich Paul (42) beigetragen haben. "Ihr Leben hat sich seit der Pandemie grundlegend verändert. Sie war am Boden und ist jetzt schwer verliebt. Sie will, dass alle das wissen! Ihre Musik spiegelt das wider", erklärte die Quelle.

Getty Images Adele, Sängerin

Instagram / adele Adele Adkins, Musikerin

MEGA Adele im Februar 2023 in Las Vegas

Getty Images Adele Adkins und Rich Paul

Getty Images Adele im Juli 2022

