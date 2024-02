Unfair? So teuer sind Tickets für Adeles Konzerte in München

Adele (35) lässt ihre Fans tief in die Tasche greifen! Ende Januar sorgte die Musikerin erst einmal für erfreuliche Neuigkeiten. Denn die "Rolling in the Deep"-Interpretin kündigte mehrere Konzerte in Deutschland an. Ihre Bewunderer waren total aus dem Häuschen. Doch die Euphorie dürfte sich etwas legen – denn im Vorverkauf wird nun klar: Die Tickets für Adeles Konzerte sind unfassbar teuer!

Seit Mittwochmorgen sind die ersten Tickets für die Auftritte der Sängerin in München verfügbar. Nach mehreren Stunden in der Warteschlange kommt dann allerdings der Schock für die Fans: Denn viele Kategorien sind unverschämt teuer. Auf der Plattform Ticketmaster sind die günstigsten Plätze ab 74,90 Euro erhältlich – im Sitzbereich ganz hinten. Im Innenraum vor der Bühne kostet eine Karte hingegen 419,90 Euro! Zudem soll es Platin-Tickets geben, die bis zu 689 Euro kosten.

Der Ansturm auf die Karten ist groß – aber viele Fans sind von den Preisen und der ewigen Wartezeit schockiert. Auf X beschweren sich viele Nutzer bereits über die Kosten: "Das ist eine Katastrophe, ein komplettes Versagen in jeder erdenklichen Hinsicht!" Ein weiterer Fan schreibt: "Nach eineinhalb Stunden in der Warteschlange sind noch 154.000 Menschen vor mir!"

