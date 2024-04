Diese Oscar-nominierte Filmrolle hätte Adele fast gespielt!

Ließ sich Adele (35) diese Chance wirklich entgehen? Die gebürtige Britin ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt – jedoch hätte sie sich in der Vergangenheit beinahe ein zweites Standbein in einer anderen Branche aufbauen können. Denn wie Bradley Cooper (49), der Regisseur des Oscar-prämierten Kinofilms "A Star Is Born", nun verrät, hätte die Musikerin beinahe die Rolle ihrer Kollegin Lady Gaga (38) bekommen. "Ich habe eine Weile über Adele nachgedacht", bestätigt der Schauspieler laut Indie Wire bei einem Event.

Bradley hatte sich sogar bereits den einen oder anderen Plan im Kopf zurechtgelegt, wie sein Charakter den der britischen Musikerin im Film treffen würde – zumindest dann, wenn sie am Ende gecastet worden wäre. "Es wäre so gewesen, dass seine Karriere nicht großartig läuft. Er geht ins Ausland. Er lernt diese Frau kennen, aber nein", erklärt der "Hangover"-Star und fügt hinzu: "Und dann hat das überhaupt gar nicht erst stattgefunden." Obwohl Adele also sehr wohl im Gespräch um die Oscar-nominierte Rolle gewesen sei, ist nicht bekannt, ob es jemals zu einem Vorsprechen der 35-Jährigen gekommen ist.

Neben Adele sollen jedoch noch weitere Musikerinnen im Rennen gewesen sein. Diese Frauen waren jedoch keine direkte Konkurrenz für Lady Gaga. Der Grund: In den vergangenen Jahren wurde "A Star Is Born" bereits dreimal neu verfilmt. Bevor es 2018 zur vierten Version kam, waren bereits Jahre zuvor Musikgrößen wie Jennifer Lopez (54), Alicia Keys (43) und Beyoncé (42) für die Filmrolle in Betracht gezogen worden. Vor allem Letztere schien eine heiße Kandidatin gewesen zu sein. In den vergangenen Jahren war sie gleich zweimal mit einer Neuauflage des Filmes in Verbindung gebracht worden. Während ihr zunächst die Schwangerschaft mit Blue Ivy (12) einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, soll es laut Vulture beim zweiten Anlauf an der Preisvorstellung der "Sweet Dreams"-Interpretin gehadert haben.

Getty Images Bradley Cooper und Lady Gaga, 2023

Getty Images Beyoncé, Sängerin

