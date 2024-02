Kein Beauty-Eingriff? Adele verteidigt ihre vollen Lippen

Sie hat keine Lust auf Gerüchte. Adele (35) steht im Rahmen ihrer Las-Vegas-Residenz momentan jedes Wochenende auf der Bühne. Zwischen Performances ihrer Hits wie "Easy On Me" oder "Hello" plaudert sie dabei gerne mit ihren Fans. Vor Kurzem gestand der Star dem Publikum zum Beispiel, Badezimmerartikel aus Luxushotels zu klauen. Nun äußert sich die Sängerin zu einem anderen pikanten Thema: Adele stellt klar, dass sie bei ihren Lippen nicht nachgeholfen hat!

"Ich habe von Natur aus große Lippen. Ich brauche keine Filler", stellt die Musikerin in einem Video von ihrem Konzert, das auf TikTok kursiert, klar. Die Gerüchte kamen auf, als Adele bei einem Basketballspiel zu Gast war und ihre Lippen um einiges dicker aussahen als zuvor. Die Grammy-Gewinnerin begründet das damit, dass sie vor den Kameras nur einen Schmollmund gezogen habe – sie wollte nämlich eigentlich gar nicht gezeigt werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Lippen der Britin für Spekulationen sorgen. Nach Adeles drastischer Gewichtsabnahme hatte ein Schönheitschirurg die Vermutung geäußert, dass die "Rolling In The Deep"-Interpretin dort etwas mit Hyaluronsäure nachgeholfen haben könnte. Darüber hinaus hatte er aber keinen weiteren Eingriff vermutet.

Anzeige

Getty Images Rich Paul und Adele

Anzeige

MEGA Adele im Februar 2023 in Las Vegas

Anzeige

Getty Images Adele, Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de