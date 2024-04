Rebel Wilson meint: Adele fühlte sich in ihrer Nähe unwohl!

Mit ihren Memoiren sorgt Rebel Wilson (44) in letzter Zeit ziemlich für Aufruhr in der Welt der Hollywood-Stars. Die Australierin will in ihrem Werk einige Geheimnisse auspacken und mit vielen Leuten abrechnen. Schon vor der Veröffentlichung des Buches schoss die Schauspielerin etwa scharf gegen Kollegen Sacha Baron Cohen (52) und meinte, er hätte sie aufgrund ihres früheren Übergewichts respektlos behandelt. In einem anderen Ausschnitt des Buches, der InTouch Weekly vorliegt, geht es allerdings um jemand ganz anderen: Sängerin Adele (35)! Rebel schreibt demnach angeblich über die Britin: "Es gab eine Zeit, in der sie etwas dicker war, und manche Leute verwechselten uns deswegen miteinander. Ich glaube, das ist der Grund, warum Adele mich hasst. Also nehme ich an. Ich habe sie nie gefragt."

Sowohl Rebel als auch Adele waren in den vergangenen Jahren aufgrund ihrer Körper häufig Thema. Am Anfang ihrer Karrieren wogen die Schauspielerin und die Sängerin nämlich noch etwas mehr als heutzutage und gerade Rebels Werdegang wurde stark von ihrem Körperbild beeinflusst. Bezüglich Adele schreibt Rebel wohl, dass die "Hello"-Interpretin nicht mit Rebels ulkiger, selbstironischer Figur Fat Amy aus dem Film "Pitch Perfect" in Verbindung gebracht werden wollte. Deshalb soll sich die Musikerin auch immer extrem unwohl in Rebels Nähe gefühlt haben und soll sich verhalten haben, "als ob mein Dicksein auf sie abfärben könnte, wenn ich länger als dreißig Sekunden in ihrer Nähe wäre".

Als die lustige Fat Amy wurde Rebel bekannt und erhielt dadurch weitere Rollen in Blockbustern wie "How to Be Single" und "Brautalarm" – allerdings waren all diese Rollen vom gleichen Typ: lustig, laut, dick. In einem Interview mit Sunday Times im März dieses Jahres erklärte die Schauspielerin, dass eigentlich niemand wollte, dass sie so viel Gewicht verliert. Laut ihren eigenen Worten hatten die Menschen in ihrem Umfeld Angst, sie könnte nicht in der Lage sein, auch andere Charaktere spielen zu können. Doch Rebel hielt dagegen. "Ich habe es für mich und meine Gesundheit getan", erzählte sie 2020 in einem Video auf ihrem Social-Media-Account.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebel Wilson bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebel Wilson während der Australien-Premiere von "Pitch Perfect 3"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Adele kann Rebel wirklich nicht leiden, weil sie manchmal verwechselt wurden? Fände ich schon sehr überraschend. Adele wirkt gar nicht so urteilend. Ja, das traue ich Adele total zu. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de