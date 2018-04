Nach "Doggy" kommt "Dicke Lippen": YouTube-Star Katja Krasavice (21) ist mit einem brandneuen Song am Start – und Erotik-Model Micaela Schäfer (34) ist ein Fan der ersten Stunde: "Ich stehe ja so auf sexuelle Songs, finde ich richtig geil. Vor allem, man kann sich diesen Text echt toll merken, auch wenn man eine Textschwäche hat, so wie ich", sagte Mica im Promiflash-Interview auf dem Release-Day von "Dicke Lippen" in Hamburg.



