Katja Krasavices Ex plante Namens-Tattoo an bestem Stück

Katja Krasavice (28) hat auf Instagram mal wieder für Aufmerksamkeit gesorgt. In einer Fragerunde offenbarte die provokante Rapperin kürzlich eine pikante Anekdote über ihren Ex-Freund. Auf die Frage eines Fans auf Instagram, ob sie sich eventuell selbst den Intimbereich tätowieren lassen würde, teilte Katja eine skurrile Geschichte: "Mein Ex wollte sich meinen Namen auf seinen [Auberginen-Emoji] tätowieren", verriet sie freimütig. Doch damit nicht genug! Sie ergänzte mit ihrem typischen Humor: "Mein Neuer muss das safe auch machen, sonst gibt es keinen Sex mehr."

Aber auch sie selbst zieht Tattoos an intimeren Stellen offenbar in Betracht. Wie sie weiter bei der Fragerunde erklärte, plane sie, sich ihr eigenes Intimtattoo stechen zu lassen, um es optisch zu "verschönern". Mit einem Augenzwinkern ließ sie durchblicken, dass sie auf das Ergebnis schon sehr gespannt sei: "Ich werde safe etwas über meine [Katzen-Emoji] tätowieren." Katja hat kein Problem damit, offen über solche Themen zu sprechen und sorgt damit regelmäßig für Gesprächsstoff in den sozialen Medien. Ihre Fans lassen sich dabei von ihrer unverblümten Art offenbar anstecken, wie die kreative Frage des Followers beweist.

Dass Katja eine besondere Beziehung zu Tattoos hat, ist kein Geheimnis. Sie präsentierte ihren Fans bereits voller Stolz ein Porträt von sich selbst, das nun ihren Oberarm schmückt. Das auffällige Motiv, das die Rapperin mit einer Pistole an ihrem Mund zeigt, brachte ihr viele begeisterte Reaktionen ein. Ganz typisch für ihren extravaganten Stil wurde das Tattoo mit viel Liebe zum Detail umgesetzt, inklusive eines speziellen Fotoshootings als Vorlage. Katja ist bekannt dafür, Dinge durchzuziehen – sei es musikalisch, modisch oder eben künstlerisch auf ihrer Haut.

Anzeige Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

TikTok / katjakrasavice Rapperin Katja Krasavice postet ihr Abbild als Tattoo.

Anzeige Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Oktober 2024