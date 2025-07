Musikerin Katja Krasavice wehrt sich gegen jahrelangen Hass

Katja Krasavice (28), die als Rapperin und Social-Media-Star für ihre freizügige und ehrliche Art bekannt ist, hat ihrem Unmut über den jahrelangen Hass gegen sie Luft gemacht. In einer Instagram-Story machte sie ihren Kritikern eine deutliche Ansage: "Ich denke manchmal, dass ich nach über zehn Jahren Kampf endlich angekommen bin in meiner Lebensmission." Katja betonte, dass sie stolz darauf sei, so zu sein, wie sie ist, obwohl sie immer wieder Anfeindungen ausgesetzt ist. Die Musikerin kritisierte dabei auch, dass die Gesellschaft Frauen wie sie nach wie vor ablehnt und verurteilt: "Mischt euch ruhig in jedes kleine Detail meines Lebens ein. Genau das macht mich noch stärker und frecher."

Katja wies darauf hin, dass sie vor allem durch die Unterstützung ihrer Community Kraft schöpft. Diese bestärkt sie darin, auf dem richtigen Weg zu sein. "Anhand der extremen Liebe, die mir meine Community gibt. Deren Zimmer sehen aus wie Katja-Altare, deren Outfits bestehen aus Katja-Merch", schrieb sie weiter. Sie sieht einen positiven Trend in ihrem Einfluss: Immer mehr Frauen trauen sich laut ihr, ihr Leben genauso zu führen, wie sie es möchten – ungeachtet gesellschaftlicher Konventionen. Dennoch ist für Katja klar, dass noch ein langer Weg vor ihnen liegt, bis Frauen tatsächlich frei und selbstbestimmt leben können.

Katjas Statement folgt nur kurz auf eine provokante Aktion in Berlin. Mit einem freizügigen Auftritt vor dem Reichstag, bei dem sie sich kurzerhand zur "Bundeskanzlerin" erklärte, sorgte sie für Schlagzeilen. Das Ganze war Teil einer Promotion zu Katjas kommendem Album, das 2026 unter dem Titel "Bundeskanzlerin" erscheinen wird. Katja ist bekannt dafür, keine Kompromisse einzugehen und ihre Persönlichkeit laut und deutlich zu präsentieren – ob mit provokanten Texten oder auffälligen Performances.

Instagram / katjakrasavice Musikerin Katja Krasavice, Juli 2025

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, März 2024

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Sängerin