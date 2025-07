Katja Krasavice weint: Ihr Instagram-Account wurde gehackt

Rapperin Katja Krasavice (28) hat auf TikTok erschüttert mitgeteilt, dass sie offenbar gehackt wurde. Die 28-Jährige erklärte in einem Video, dass sie keinen Zugriff mehr auf ihren Instagram-Account hat. Besonders bitter: Sie hatte dort eigentlich eine wichtige Ankündigung für ihre Fans geplant. Nun ist die Social-Media-Plattform, die für sie ein zentraler Kommunikationskanal ist, plötzlich außer Reichweite. Sichtlich mitgenommen und den Tränen nahe sagte Katja: "Ich kann wirklich nicht mehr."

Weitere Details über den Hack oder mögliche Verantwortliche sind bislang noch nicht bekannt. Katja wies darauf hin, dass sie sich bei Instagram um die Wiederherstellung ihres Kontos bemüht. Für die Rapperin, die regelmäßig mit ihren rund vier Millionen Instagram-Followern in Kontakt steht und dort private und berufliche Einblicke teilt, ist dieser Vorfall ein gewaltiger Rückschlag. Ob die geplante Ankündigung nun auf einem anderen Weg erfolgen wird, ist bisher unklar.

Katja Krasavice hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch als Social-Media-Star und Influencerin einen Namen gemacht. Mit provokanten und offenen Inhalten hat sie eine feste Fanbasis aufgebaut. Dabei ist sie auch für ihren nahbaren Umgang mit persönlichen Themen bekannt. Die Rapperin betonte in früheren Interviews, wie wichtig es für sie ist, ihre Community regelmäßig einzubeziehen und zu inspirieren. Dieser Hackerangriff trifft daher nicht nur sie persönlich, sondern stellt auch eine schwere Störung in der engen Verbindung zu ihren Fans dar.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice auf dem Oktoberfest 2024

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Oktober 2024

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, März 2024