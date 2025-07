"Bad B*tch": Katja Krasavice feiert betrunkenes Blitzerfoto

Katja Krasavice (28) nimmt es mit dem Gesetz wohl nicht immer ganz so ernst – die Musikerin wurde betrunken hinterm Steuer ihres BMW geblitzt. In ihrer Instagram-Story zeigt sie die dazugehörige schriftliche Verwarnung und auch das Blitzerfoto. Die begangene Verkehrsordnungswidrigkeit scheint Katja allerdings nicht im Geringsten zu stören. "Ganz ehrlich, wie sexy kann man auf einem Blitzerfoto aussehen?", fragt sie ihre Fans begeistert.

Das Blitzerfoto entstand im vergangenen Mai gegen halb vier in der Nacht in Leipzig. Katja wurde mit 14 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit geblitzt und ließ verlauten, dass Spekulationen über weitaus drastischere Geschwindigkeitsüberschreitungen nicht der Wahrheit entsprächen – Fans hätten ihr unterstellt, sie sei über 100 km/h in einer 50er-Zone gefahren. Mit einem Augenzwinkern meint sie dazu: "Bauscht euch nicht auf, nur weil eine Bad B*tch einfach mal bad ist."

Katja wurde in der besagten Nacht nicht nur geblitzt, sie wurde auch von der Polizei angehalten. Laut Berichten von Bild war sie nicht mehr in der Lage, ihren Wagen sicher zu führen – Beamte stellten einen Alkoholwert von mindestens 1,1 Promille fest. Damit hat Katja den Bereich einer "bloßen" Ordnungswidrigkeit überschritten und beging stattdessen sogar eine Straftat. In einem TikTok-Video zeigte das Erotikmodel kurz danach Reue: "Ich habe mich und andere gefährdet. Macht das nicht, geht gar nicht."

Instagram, Instagram Collage: Katja Krasavice, Katja Krasavice

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice zeigt ihr betrunkenes Blitzerfoto

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Influencerin