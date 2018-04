Wie die Zeit vergeht! Das dürfte sich wohl Isabell Horn (34) gedacht haben, als ihre Tochter Ella Ende März schon ihren ersten Geburtstag gefeiert hat. Auf YouTube veröffentlichte die Ex-GZSZ-Darstellerin jetzt ein Video, in dem sie das erste B-Day-Fest ihrer Kleinen festgehalten hat. "Ich bin so gespannt, was sie zu den Geschenken sagt, ob sie das überhaupt checkt und dann gerne aufreißt oder sie Angst davor hat", zeigte sich Isabell vor der Party ganz aufgeregt.



