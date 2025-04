Diese GZSZ-Ladys ergattern eine Gastrolle beim Traumschiff

Valentina Pahde (30) und Isabell Horn (41) sorgen für Überraschung: Die beiden früheren Stars der Erfolgs-Daily Gute Zeiten, schlechte Zeiten sind demnächst in Gastrollen bei Das Traumschiff im ZDF zu sehen. Die Dreharbeiten fanden im südafrikanischen Madikwe statt, wie die Schauspielerinnen ihren Instagram-Followern begeistert mitteilten. Die Zwillingsschwester von Cheyenne Pahde (30) konnte ihr Glück kaum fassen. "Einmal im Leben! Leute, ich kann's gar nicht glauben – aber ich drehe in Südafrika! Um genauer zu sein: in Madikwe. Was ich hier alles erlebe, glaubt man kaum… Aber Bilder sagen mehr als tausend Worte. [...] Wart ihr schon mal in Afrika? Ich bin verliebt!", schwärmt sie zu einer Reihe von Bildern, auf denen sie ihre Liebe für den Kontinent zum Ausdruck bringt.

Ebenso magisch war das Erlebnis für Isabell, die ihre Emotionen in einem Video festgehalten hat. Staunend und nahezu überwältigt freut sie sich über den Anblick der vor ihr spielenden Elefantenfamilie. "Magische Momente, die das Herz berühren! Kennst du das Gefühl, wenn du etwas siehst und einfach nur staunen musst? Genau so war es für mich in Südafrika – plötzlich stand ich einer Elefantenherde gegenüber. So nah, so kraftvoll, so still. Ich war sprachlos, erfüllt von Dankbarkeit und Demut", erklärt die zwischenzeitliche Wahl-Schwedin. Wann genau die Folge mit dem Arbeitstitel "Afrika: Madikwe" ausgestrahlt wird, steht zwar noch nicht fest, doch die Fans können sich schon jetzt auf exotische Bilder und besondere Momente freuen.

Beide Schauspielerinnen standen in der Vergangenheit bei GZSZ vor der Kamera. Isabell verkörperte in der Serie von 2009 bis 2015 die Rolle der Pia Koch. Eigentlich hatte sie die Sendung Anfang 2014 verlassen, kehrte im Herbst des Jahres dann aber wieder zurück. Ab diesem Zeitpunkt spielte sie zeitgleich die Rolle der Pia Koch in der Sendung Alles was zählt, wo sie 2015 nach ihrem Aus bei GZSZ für einige weitere Folgen zu sehen war. Valentina war von 2015 bis 2023 bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" als Sunny Richter auf den Bildschirmen zu sehen.

