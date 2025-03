Darum zog Ex-GZSZ-Star Isabell Horn zurück nach Deutschland

Isabell Horn (41) entschied sich 2023 dazu, mit ihrem Partner Jens Ackermann und den zwei Kindern Ella und Fritz nach Schweden zu ziehen. Nach anderthalb Jahren platzte ihr Traum des Auswanderns jedoch, und sie kamen zurück nach Deutschland. Im Gespräch mit RTL verrät die Schauspielerin jetzt, dass der Hauptgrund für ihre Rückkehr insbesondere das Heimweh war. "Wir haben dann festgestellt, es fehlt einfach die Familie. Es fehlen die Freunde. Und manche Dinge sind doch viel schwieriger als gedacht. Deswegen stand dann irgendwann fest: Wir wollen zurück", offenbart sie.

Die Familie beendete ihre Zeit in Schweden allerdings nicht nur wegen des Heimwehs. Dazu kam, dass sie sich zum Teil auch sehr ausgegrenzt fühlten. "Ich muss tatsächlich sagen, für uns dort neue Freunde zu finden, generell die ganzen sozialen Kontakte, das war alles andere als leicht. In Schweden ist es meiner Meinung nach, wenn du nicht fließend Schwedisch sprechen kannst, sehr schwierig, neue Leute kennenzulernen", erklärt Isabell. Zwar sei es eine "unvergessliche Zeit" für die GZSZ-Bekanntheit und ihre Familie gewesen, für sie steht jedoch fest: "Dort zu leben, kommt für uns nicht mehr infrage."

Doch so glücklich die 41-Jährige darüber ist, wieder zurück in Deutschland zu sein, so schwer war es auch, diese Entscheidung zu treffen. Es war eine Enttäuschung, dass das Leben in Schweden nicht so war, wie sie es sich vorgestellt hatten. "Man will diesen Traum ja auch nicht wirklich aufgeben. Ich hatte dann auch das Gefühl: Okay, jetzt haben wir hier komplett versagt. Ich wollte nicht so schnell aufgeben", gesteht Isabell.

Getty Images Jens Ackermann und Isabell Horn im April 2016

ActionPress / AEDT Isabel Horn im Mai 2023

