Bereut Ex-GZSZ-Darstellerin Isabell Horn ihre Auswanderung?

Bereits im vergangenen Jahr kehrte Isabell Horn (40) samt Familie Deutschland den Rücken zu. Die ehemalige GZSZ-Darstellerin verliebte sich während eines Schwedenurlaubs in das Land und wanderte kurzerhand aus. Doch ganz so einfach, wie es klingt, war der große Schritt für die zweifache Mutter dann doch nicht. Ihre größte Angst hatte sie vor allem wegen Töchterchen Ella und Söhnchen Fritz. Die Sorge, dass den Kindern das neue Leben nicht gefalle, sie traurig sein könnten oder die Sehnsucht nach Familie und Freunden zu groß werden könnte, ließ die Schauspielerin zweifeln. Jetzt weiß sie: Ihr Mut hat sich ausgezahlt! Ob sie die Entscheidung wieder treffen würde? "Ja, mit ein bisschen mehr Mut und weniger Angst", verrät die 40-Jährige in einem Interview mit RTL.

Rückblickend scheint auch die Sorge, um ihre zwei Kids unbegründet gewesen zu sein. Vor allem ihre Tochter Ella arrangierte sich mit der neuen Schulsituation prächtig, obwohl Mama Isabell wusste, was das für eine Herausforderung darstellte: "Jetzt mittlerweile hat sie wie so eine kleine Mädelsgang. Ich hab so Tränen in den Augen gehabt, weil ich mich so gefreut hab, dass sie endlich jetzt Freunde hat", gibt die Schauspielerin preis. Und auch ihrem kleinen Sohn Fritz gefalle es total gut im neuen Kindergarten!

2009 wurde Isabell durch die Daily GZSZ mit ihrer Rolle als Pia Koch bekannt. Sechs Jahre später kehrte sie dem beliebten Fernsehformat den Rücken. Danach verkörperte sie noch einige Jahre Rike Köhler in "Bettys Diagnose", gab aber auch diese Rolle auf, weil ihr das Pendeln zwischen den Ländern zu viel wurde. Ihre Fans ließ der GZSZ-Star durch die YouTube-Serie "Vier zieh'n nach Schweden" am Prozess der Auswanderung teilhaben! Die vierköpfige Familie und ihre zwei Katzen wurden für die sechsteilige Serie dazu von einem TV-Team begleitet.

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn und ihre Tochter Ella

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn mit ihren Kindern Ella und Fritz

