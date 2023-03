Isabell Horn stolz: Tochter Ella feiert sechsten Geburtstag!

Isabell Horn (39) kann gar nicht glauben, wie schnell die Zeit verfliegt. 2017 hatte der ehemalige GZSZ-Star voller Freude verkündet, dass er zum ersten Mal Mama geworden ist. Rund zwei Jahre nach der Geburt von Tochter Ella, erblickte ihr Sohn Fritz das Licht der Welt. In ihrer Rolle als Mama geht die Schauspielerin richtig auf – und schon bald beginnt für sie und ihre kleine Familie ein neuer Abschnitt im Leben: Isabells Tochter Ella feiert nun ihren sechsten Geburtstag!

"Unsere große Maus wird heute schon sechs Jahre alt. Die Zeit verfliegt so wahnsinnig schnell und ich kann kaum glauben, dass Ella dieses Jahr schon in die Schule kommt. Damit beginnt bald ein ganz neuer, aufregender Abschnitt für uns alle", schreibt die 39-Jährige auf Instagram. Sowohl der TV-Star als auch sein Partner Jens Ackermann seien sehr stolz darauf, wie sich ihre Tochter entwickelt habe. "Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, dass Ella auf dem Boden herumgekrabbelt ist und versucht hat, die Katzen zu jagen. Jetzt ist sie schon so ein großes Mädchen", schwärmt Isabell.

Doch auch wenn sie stolz auf die Entwicklung ihrer Tochter ist, falle es der Seriendarstellerin auch schwer, loszulassen. "Ella wird nächstes Jahr eingeschult. Das ist natürlich ein großer Schritt. Also mein Mutterherz schmerzt jetzt schon, das ist Wahnsinn", hatte Isabell vergangenen November im Interview mit Promiflash erzählt.

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn mit ihrer Tochter Ella, 2021

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn und ihre Tochter Ella im Dezember 2019

Bieber, Tamara Isabell Horn im November, 2022

