Sie ist zärtlich vernarrt in ihren kleinen Schatz! Vor einem Jahr ist GZSZ-Schauspielerin Isabell Horn (34) Mutter einer kleinen Tochter geworden. Sie und ihr Freund Jens Ackermann genießen seitdem junges Familienglück. Die stolze Mama teilt jeden Meilenstein der Entwicklung von Baby Ella in den sozialen Netzwerken – seien es die ersten Schritte oder das schnelle Wachstum. Zum ersten Geburtstag ihres Lieblings findet der Serienstar jetzt superrührende Worte!

Am 30. März vergangenen Jahres erblickte Töchterchen Ella das Licht der Welt. Auf ihrem Facebook-Profil bringt die junge Mutter ihre ganze Liebe für den goldigen Nachwuchs zum Ausdruck: "Heute haben wir deinen ersten Geburtstag gefeiert und ich hatte Tränen in den Augen, als wir dich mit einem Ständchen geweckt haben. Wie schnell das Jahr vergangen ist. Auch, wenn ich nach wie vor nichts dagegen hätte, wenn du nachts etwas länger schläfst – du bist und bleibst unser größtes Geschenk auf Erden! Wir lieben dich so sehr!" Dazu postet sie ein niedliches Familienfoto.

Und auch, wenn die glücklichen Eltern durchaus über weitere Kinder nachdenken, wird das wohl noch ein Weilchen dauern. ”Ich glaube, zwei Wickelkinder sind sehr anstrengend. Deswegen wäre es gut, wenn das eine Kind da ein bisschen raus ist und schon selber aufs Töpfchen gehen kann,” gestand die 34-Jährige kürzlich im Promiflash-Interview.

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn mit Partner Jens und Töchterchen Ella

Facebook / https://www.facebook.com/Isabell-Horn-124880070928933/ Jens Ackermann und Isabell Horn mit Tochter Ella

Instagram / dieisabellhorn Schauspielerin Isabell Horn mit Tochter Ella

