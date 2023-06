"Schockverliebt": GZSZ-Darstellerin Isabell Horn wandert aus

Isabell Horn (39) wagt sich an einen neuen Lebensabschnitt! Knapp fünf Jahre lang war die Schauspielerin als die quirlige Pia Koch in der beliebten Daily Soap GZSZ zu sehen gewesen. 2017 verkündete sie, dass sie das erste Mal Mama einer Tochter geworden ist. Bloß zwei Jahre später erblickte auch Söhnchen Fritz das Licht der Welt. Mit ihrer Familie hat Isabell nun große Pläne: Sie wandern nach Schweden aus!

"Wir sind viel durch dieses wunderschöne Land gereist und haben uns schockverliebt", berichtet die Seriendarstellerin gegenüber Bild. Dabei gefalle der Zweifachmama insbesondere die Natur, die Menschen, das Essen und die Gelassenheit. Aus diesem Grund habe die Familie beschlossen, den großen Schritt zu wagen und nach Schweden auszuwandern! "Wir träumen schon lange davon und irgendwann dachten wir uns: Warum eigentlich nicht? Warum sollen wir zögern und uns hinterher immer fragen, ob wir irgendetwas verpasst haben?", fügt Isabell hinzu.

Das ist jedoch nicht die einzige Veränderung für die Familie in diesem Jahr! Vor wenigen Monaten durfte die stolze Mama den sechsten Geburtstag ihrer Tochter feiern. "Unsere große Maus wird heute schon sechs Jahre alt. Die Zeit verfliegt so wahnsinnig schnell und ich kann kaum glauben, dass Ella dieses Jahr schon in die Schule kommt. Damit beginnt bald ein ganz neuer, aufregender Abschnitt für uns alle", verkündete die Schauspielerin auf Instagram.

Isabell Horn mit ihren Kindern Ella und Fritz

Isabell Horn, Schauspielerin

Isabell Horn und ihre Tochter Ella

