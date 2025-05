Zeit in Schweden schweißte Isabell Horns Familie zusammen

Isabell Horn (41) hat nach ihrem gescheiterten Auswanderungsabenteuer in Schweden die Koffer gepackt und zieht zusammen mit ihrem Partner Jens Ackermann sowie den beiden gemeinsamen Kindern Ella und Fritz zurück nach Deutschland. Trotzdem blickt die ehemalige GZSZ-Darstellerin positiv auf die Zeit in Schweden zurück. "Wir hatten in Schweden als Familie eine wunderbare Zeit, die wir nicht missen möchten. Die Kids haben fließend Schwedisch sprechen gelernt, ein anderes Land kennenlernen dürfen", schwärmt sie im Gespräch mit Bild. Besonders betont sie, wie sehr die gemeinsame Zeit im Ausland den Zusammenhalt der Familie gestärkt habe: "Es hat uns vier auch noch mal ganz anders zusammengeschweißt."

Im August 2023 hatte die beliebte Schauspielerin, bekannt aus Serien wie "GZSZ" und "Betty’s Diagnose", den Schritt gewagt und war mit ihrer Familie ausgewandert. Doch obwohl sie mit großen Hoffnungen in den Auswanderer-Traum gestartet war, verlief nicht alles wie erhofft: Rollenangebote blieben aus und die Realität unterschied sich von ihren Erwartungen. Nun steuert die Familie einen Neuanfang in Berlin an, der Umzug ist bereits in vollem Gange. Und dort wartet auch schon ein neuer Job auf sie: Mit einem Comeback im ZDF-Traumschiff knüpft Isabell in Deutschland wieder an ihre TV-Karriere an.

Isabell und ihre Familie verliebten sich bei einem Urlaub in Schweden in das Land und entwickelten daraufhin den Wunsch, auszuwandern. "Wir sind viel durch dieses wunderschöne Land gereist und haben uns schockverliebt", erklärte sie im Frühjahr 2023. Vor allem die Natur, das Essen und die Gelassenheit der dort lebenden Menschen begeisterten sie und ihre Liebsten. Nach rund 16 Monaten verkündete sie in einem Instagram-Video allerdings ihre Rückkehr nach Deutschland: "Nach einer wunderbaren Zeit in Schweden stehen wir nun vor einem Wendepunkt: Ein Kapitel voller unvergesslicher Erinnerungen schließt sich [...]. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge bereiten wir uns darauf vor, nach Deutschland zurückzukehren."

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn mit ihrer Tochter Ella, 2021

Mischke, Andre / ActionPress Isabell Horn, Schauspielerin

