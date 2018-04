Um ihre Schicksale trauert aktuell das gesamte Netz: Am Montagabend verstarben sechs Instagram-Persönlichkeiten bei einem Flugzeugabsturz. Die Truppe der aufstrebenden Influencer in ihren Zwanzigern war auf dem Weg von Scottsdale nach Las Vegas gewesen, als nur 15 Minuten nach dem Start der bisher ungeklärte Crash passierte. Alle Insassen überlebten den Absturz mit anschließendem Feuer nicht. Doch wer waren eigentlich die Opfer der Jet-Tragödie?

Erik Valente

Über den 26-jährigen Erik ist indes deutlich weniger bekannt: Bevor er nach Las Vegas gezogen war, um als Jet-Pilot zu arbeiten, hatte er an der Uniersity of North Carolina Luftverkehrsmanagement studiert.

Mariah Sunshine Coogan

Die 23-jährige Mariah galt als aufstrebendes Instagram-Model. Stolze 31.000 Follower unterhielt die attraktive Blondine mit ihren coolen Shots von den schönsten Orten der Welt. Eines ihrer größten Hobbys: das Reisen. Beruflich war sie außerdem als Pferdetrainerin tätig und ritt selbst leidenschaftlich gerne. Ihre Karriere als Model war gerade erst richtig ins Rollen gekommen – die Netz-Beauty bezog vor Kurzem ein Haus in LA. Mariah hinterlässt nicht nur ihre Eltern, sondern auch drei Brüder und eine Schwester. Ihre Mutter Stacey beschrieb sie immer als Sonnenschein, weswegen sich auch den zweiten Namen Sunshine trug.

Anand Patel

Auch der 26-jährige Anand gehörte zu den Insassen der Kleinmaschine. Als selbstständiger Festival- und Party-Veranstalter hatte sich der Unternehmer auf Instagram eine beachtliche Reichweite aufgebaut. Seinem privaten Account folgen über 44.000 Fans. Anand, der sich selbst auch gerne Happy nannte, machte offenbar sein Hobby zum Beruf. Seine Facebook-Fotos zeigten den Entrepreneur immer wieder beim fröhlichen Feiern. Er hinterlässt seine Eltern und seinen Zwillingsbruder Akash Patel. "Unsere Eltern hoffen immer noch auf ein Wunder, dass er zurück kommt", erklärte sein Twin azfamily.com.

Helena Lagos

Die gerade einmal 22-jährige Helena war die feste Freundin von Jet-Besitzer James. Besonders tragisch: Die Beziehung der beiden war gerade einmal sechs Monate frisch, wie James bester Freund Micah Griggs im Interview mit FOX5 erklärte: "Sie passten einfach megagut zusammen. Sie liebten das Leben." Trotz ihres zarten Alters hatte es Helena beruflich schon ziemlich weit gebracht: Sie arbeitete als Executive Director für eine Investmentfirma.

James Pedroza

Der 28-jährige James war der Besitzer der Unglücksmaschine. Aktuell gehen verschiedene Medien noch davon aus, dass er selbst den Jet beim Absturz steuerte. Auf Instagram beschrieb sich der Blondschopf selbst als Travelblogger, bereiste in seinem kurzen Leben schon 36 Länder und nahm seine über 12.000 Follower stets mit. Den Traum vom Fliegen erfüllte sich James erst vor wenigen Monaten. Im März fand dann sein erster Flug statt. Mit einem Freund segelte er zum Snowboarden nach Lake Tahoe. Das war auch sein erster Trip mit dem Luftfahrzeug, das später abstürzte. Seine Familie hinterließ auf seinem Profil ein emotionales Statement: "Wir sind in Schockstarre und haben keine Worte für diese Tragödie." Auch seine Freundin Helena starb in dem Flammeninferno.

Iris Rodriguez Garcia

Die 23-jährige Iris Rodriguez Garcia bleibt bisher völlig unbekannt. Klar ist nur, dass sie zum Freundeskreis von James zählte.

Instagram / mariahsunshiinee Mariah Sunshine Coogan, Model

Anzeige

Instagram / itsactuallyprettydope James Pedroza, Pilot

Anzeige

Facebook / Helena Lagos Helena Lagos, Social-Media-Star

Anzeige

Facebook / Anand Happy Patel Akash und Anand Patel

Facebook / Erik Valente Erik Valente, Jet-Pilot



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de