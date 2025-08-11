Nicht schön? Princess spricht über Kindheit bei Katie Price

Princess Andre (18), die Tochter von Katie Price (47) und Peter Andre (52), spricht in ihrer neuen Reality-Show "The Princess Diaries" offen über ihre Kindheit und die Herausforderungen, mit denen sie dabei konfrontiert war. In der ersten Episode der ITV2-Serie, die am 10. August ausgestrahlt wurde, teilt sie Erinnerungen an das turbulente Leben mit ihrer Mutter Katie, die nach der Trennung von ihrem dritten Ehemann Kieran Hayler (38) in eine dunkle Phase geriet. Sie enthüllt, dass sie Dinge miterlebte, die kein Kind sehen sollte, und dass ihre Mutter in dieser Zeit oft nicht für sie da sein konnte: "Ich wünschte, ich hätte eine glücklichere Kindheit gehabt, ich hatte schon in jungen Jahren so viel auf dem Teller und Dinge im Hinterkopf." Mittlerweile arbeitet Princess mit einer Beraterin zusammen, um die Erlebnisse ihrer Kindheit zu verarbeiten, und hat ein engeres Verhältnis zu ihrer Mutter aufgebaut.

In der Show beschreibt Princess, wie unterschiedlich das Leben in den Haushalten ihrer Eltern war. Während es bei ihrer Mutter wenige Regeln und viele Freiheiten gab, herrschte bei ihrem Vater Peter mehr Struktur. Dennoch betont sie, dass sie aus dieser Zeit nicht nur schmerzhafte, sondern auch viele schöne Erinnerungen mitnimmt. Heute sei Katie, die in der Vergangenheit auch offen über eigene Probleme wie Burnout und Sucht gesprochen hat, deutlich gefestigter, was beide einander nähergebracht habe. Princess lobt die Offenheit ihrer Mutter, die ihr mittlerweile auch Fehler eingestanden habe. "Sie hat mit mir darüber gesprochen und sich entschuldigt. Ich wollte nie eine Entschuldigung, aber es war viel wert, dass sie es anerkannt hat, und sie hat erkannt, dass sie uns priorisieren muss. Jetzt reden wir viel und sie ist meine beste Freundin geworden", schwärmte Princess.

Zuvor hatte Katie für Aufsehen gesorgt, als sie verriet, dass sie sich die Show ihrer Tochter nicht anschauen werde. Die dreifache Mutter zeigte sich in ihrem Podcast "The Katie Price Show" enttäuscht darüber, dass sie weder bei den Dreharbeiten miteinbezogen wurde noch in der Serie auftaucht. "Ich werde die Show nicht ansehen und nicht bewerben, weil ich es nicht ertragen kann, dieses 'glückliche Familien'-Bild präsentiert zu bekommen, in dem ich als Elternteil ignoriert werde", sagte sie. Laut ihres Teams habe sie sogar angeboten, kostenlos an der Sendung mitzuwirken. Die Verantwortlichen hätten sich jedoch dagegen entschieden.

