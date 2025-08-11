"Doctor's Diary"-Star Diana Amft trotzt einer Midlife-Crisis

Diana Amft (49) ist zurück auf der großen Kinoleinwand. Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie "Doctor's Diary", ist seit einigen Wochen in dem Film "Altweibersommer" zu sehen. Darin spielt sie die Rolle der Isabella, die zusammen mit ihren einstigen WG-Mitbewohnerinnen in den Urlaub fährt. Alle vier haben mit unterschiedlichen Problemen Ende 40 zu kämpfen. Diana selbst sprüht mit fast 50 jedoch nur so vor Energie. Midlife-Crisis bei ihr? Fehlanzeige. "Vielleicht kommt meine Midlife-Crisis ja mit 95? Das kann ich natürlich nicht ausschließen", erklärt sie der Bild.

Schon vor vielen Jahren entschied sich Diana dazu, der Midlife-Crisis zu trotzen. "Ich habe mir damals mit 19 mit meiner besten Freundin vorgenommen, dass wir es vermeiden wollen, in eine Midlife-Crisis zu geraten. Wir haben damals beschlossen, dass wir uns jedes Jahr reflektieren und uns fragen: Würden wir etwas anders machen wollen?", verrät die 49-Jährige weiter in dem Interview. Sie freue sich auf die 50 – es sei einfach wichtig, dass sie gesund bleibe. "Eigentlich bin ich ja da, mit 50 noch ein junges Küken!", erklärt sie überzeugt.

Diana wurde im Jahr 2001 mit dem Streifen "Mädchen, Mädchen" bekannt. Viele Leute kennen sie aber höchstwahrscheinlich aus der TV-Serie "Doctor's Diary", in der sie die Rolle der Ärztin Gretchen Haase an der Seite von Florian David Fitz (50) spielt. In der Show ist auch immer wieder ihre Figur ein Thema. Auch in ihrem neuen Film geht es um das Thema Diäten – Dianas Charakter Isabella probierte auch immer wieder alles, um abzunehmen. Für die Dreharbeiten achtete die Schauspielerin wohl auch etwas mehr auf ihre Ernährung und die Fitness. "Wenn Dreharbeiten anstehen, bin ich schon disziplinierter als in meiner freien Zeit. Das ist aber auch Teil meines Berufes. Für einen Job musste ich schon mal abnehmen, hatte einen ganz strikten Plan mit Ernährungsumstellung und dreimal die Woche Personaltrainer", gab sie preis.

IMAGO / SKATA Diana Amft, deutsche Schauspielerin

IMAGO / BREUEL-BILD Diana Amft im Dezember 2019

RTL / Reiner Bajo Szene aus "Doctor's Diary"