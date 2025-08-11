Princess Andre hasste sich wegen Hänseleien lange selbst

Princess Andre (18), die Tochter von Peter Andre (52) und Katie Price (47), hat in ihrer neuen ITV2-Show "Plötzlich Prinzessin" ein erschütterndes Geständnis gemacht. Die 18-Jährige sprach offen darüber, wie sehr sie unter Mobbing über ihr Aussehen gelitten hat. "Ich wurde wirklich sehr gehänselt – wegen meiner Nase, meiner Augen, meiner Lippen", verriet das Nachwuchsmodel vor laufender Kamera. Der ständige Spott habe dazu geführt, dass sie sich selbst regelrecht gehasst habe. Erst durch das Schminken habe sie gelernt, wieder Selbstbewusstsein zu entwickeln: "Ich liebe es, mit Make-up meine Gesichtszüge zu verändern."

In einer Szene der Sendung trifft Princess ihre Managerin Claire, um über ihre Träume zu sprechen. Dabei gab sie preis, dass sie ihre eigene Make-up-Marke gründen möchte. Doch sie erklärte auch, dass Make-up nicht alles sei. "Es ist wichtig, sich selbst auch ohne Make-up zu lieben", betonte sie und sprach sich gegen Schönheitsoperationen in jungem Alter aus. Ihre Mutter Katie Price, die für ihre zahlreichen Eingriffe bekannt ist, habe ihr ans Herz gelegt, sich so anzunehmen, wie sie ist. Das Model ergänzte, dass sie offen für Menschen mit chirurgischen Eingriffen sei, aber es immer darauf ankomme, was sich für jemanden persönlich richtig anfühle.

Trotz der schwierigen Erfahrungen blickt Princess nach vorn und möchte nun anderen jungen Frauen Mut machen, sich selbst zu akzeptieren. Ihre Kindheit und Jugend waren oft von der Berühmtheit ihrer Eltern geprägt, die sie seit klein auf in die Öffentlichkeit brachten. Doch während sie sich auf ihre eigene Karriere konzentriert, scheint sie langsam ihren eigenen Weg im Rampenlicht zu finden. Ihre neue Sendung beleuchtet nicht nur ihren Traum von einer Make-up-Marke, sondern auch ihre persönlichen Kämpfe und ihren Weg, Selbstliebe zu finden.

Instagram / officialprincess_andre Princess Andre im August 2024

Getty Images Katie Price und Princess Andre, 2023

Instagram / princess_andre Princess Andre, Tochter von Peter Andre und Katie Price