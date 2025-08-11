"Mein Stern": Nico Schwanz schwärmt von seiner Verlobten

Nico Schwanz (47) lässt keinen Zweifel daran, wie glücklich er mit seiner Verlobten Dodi Schuler ist. Auf Instagram teilte der Reality-TV-Star eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die ihn und seine Partnerin strahlend am Strand zeigt – in einem Moment voller Leichtigkeit. Während der Wind durch ihre Haare weht, hebt Nico seine Liebste ausgelassen in die Luft, beide lachen überglücklich. Dazu schrieb er eine romantische Botschaft: "Du bist mein Licht in der Dunkelheit, mein Stern in der Nacht."

Mit einer Flut aus liebevollen Worten erklärt der 47-Jährige seinen Fans, wie sehr er seine Dodi schätzt und welche Bedeutung sie für ihn hat. "Mit dir an meiner Seite fühle ich mich unbesiegbar, egal was kommt", ergänzt er. Ein positives Statement, das zeigt, wie stark die Bindung in ihrer Beziehung ist. Seine Anhänger sind offenbar genauso verzückt wie er selbst und überhäufen das verliebte Duo mit Herzen, Glückwünschen und Kommentaren: "Was für ein tolles Bild!" oder "Ihr seid einfach wundervoll zusammen!" liest man vielfach unter dem Beitrag.

Für Nico ist es keineswegs das erste Mal, dass er private Einblicke teilt. Der ehemalige Promi Big Brother-Kandidat zeigt sich immer wieder als Romantiker, der offen zu seinen Gefühlen steht. Ob als Reality-TV-Star oder Model – Nico hat eine lange Karriere hinter sich, doch in Sachen Liebe scheint er gerade seinen persönlichen Höhepunkt zu erleben. "Ich habe schnell gemerkt, bei Dodi und mir geht es nicht um eine gute, heiße Zeit miteinander, sondern darum, dass wir uns in allen Lebenslagen unterstützen möchten [...]", erklärte er gegenüber Promiflash kurz nach der Verlobung.

Anzeige Anzeige

Instagram / _missdodi Nico Schwanz und Dodi Schuler im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Natalia van der Smissen Nico Schwanz und Dodi bei ihrer Verlobung

Anzeige Anzeige

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz, Realitystar