So verbrachte Brandon Blackstock (†48) seine letzten Tage

Am vergangenen Donnerstag wurde bekannt, dass Kelly Clarksons (43) Ex-Mann Brandon Blackstock (†48) gestorben ist. Der Talentmanager erlag seinem Krebsleiden, gegen das er drei Jahre lang kämpfte. Die letzten Tage vor seinem Tod verbrachte er zurückgezogen auf seiner geliebten Ranch. "Brandon lebte ein ziemlich ruhiges Leben in Montana. So gefiel es ihm", berichtete ein Insider gegenüber US Weekly. Auch wenn er in der Unterhaltungsbranche arbeitete, habe dies eigentlich gar nicht seinem Naturell entsprochen. Er habe die Ruhe, die seine Ranch mit sich brachte, geliebt. "Er hatte seine Ranch und sein Rodeo, aber er zog es vor, nicht im Rampenlicht zu stehen", erklärte der Vertraute weiter.

Brandon und Kelly trennten sich 2020. Danach zog er sich zurück und lebte ein entspanntes Leben ohne Rampenlicht. Die Ranch in Montana, für die er umgerechnet etwa 1,5 Millionen Euro gezahlt hatte, bot ihm eine Umgebung, in der er sich ganz auf seine Familie und seine Gesundheit konzentrieren konnte. Für seine Leidenschaft, das Rodeo, ließ er Hollywood hinter sich – und mit ihm kamen sogar einige seiner ehemaligen Mitarbeiter. "Einige der Leute, die mit ihm bei Starstruck [Entertainment] gearbeitet hatten, zogen schließlich nach Montana, um mit ihm beim Rodeo zu arbeiten", verriet die Quelle gegenüber dem Magazin weiter.

Ende der vergangenen Woche sagte Brandons Ex-Frau wegen familiärer Gründe ihre Konzertshow in Las Vegas ab. Kurze Zeit später wurde sein Tod bekanntgegeben. "Er ist friedlich verstorben, umgeben von seiner Familie", hieß es in einem Statement zu Brandons Ableben, das People vorlag. Zuvor hatte seine einstige Lebenspartnerin und Mutter seiner zwei Kinder auf Instagram angedeutet, dass es ihm gesundheitlich schlecht ging. "Obwohl ich mein Privatleben normalerweise privat halte, war der Vater meiner Kinder im vergangenen Jahr krank, und im Moment muss ich voll und ganz für sie da sein", erklärte Kelly.

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2013

Instagram / shelbyblackstock Brandon Blackstock, Ex-Mann von Kelly Clarkson

