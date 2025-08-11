Liam Paynes Ex Sophia heiratet zehn Monate nach seinem Tod

Sophia Smith hat geheiratet und damit ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen. Die ehemalige Freundin von Liam Payne (†31) gab ihrem Partner James Bridgwood das Jawort und teilte ihre Begeisterung darüber auf Instagram: "Träume werden wahr." Auf den professionellen Fotos des besonderen Tages trägt Sophia ein elegantes weißes Hochzeitskleid und posiert glücklich an der Seite ihres Mannes, der in einem klassischen schwarzen Smoking glänzt. Auch ihre gemeinsame Tochter Angelina, geboren im April 2023, ist auf den Bildern zu sehen – ein rührender Moment für die kleine Familie.

Die Hochzeit fand fast ein Jahr nach der Verlobung des Paares statt, die Sophia nur wenige Wochen nach dem tragischen Tod von Liam verkündet hatte. Der Sänger der Band One Direction war im Oktober 2024 bei einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires ums Leben gekommen. Laut Autopsiebericht erlitt er dabei tödliche Verletzungen. Sophia und Liam waren von 2013 bis 2015 ein Paar und hatten sogar Heiratspläne diskutiert, bevor ihre Beziehung endete. Die Nachricht von seinem Tod hatte Sophia schwer erschüttert – doch nun scheint sie einen Weg gefunden zu haben, nach vorn zu blicken.

Sophia und Liam lernten sich ursprünglich während ihrer Schulzeit kennen, blieben nach ihrer Trennung jedoch nicht mehr in Kontakt. Während Sophia nun ihr neues Glück gefunden hat, kämpft Liams letzte Partnerin Kate Cassidy weiterhin mit ihrer Trauer. Sie erinnert sich oft an gemeinsame Momente mit ihm und äußerte auf Instagram, wie schwer es ihr falle, ihn in der Vergangenheit statt in der Gegenwart zu sehen. Zum Andenken an Liam trägt sie ein besonderes Schmuckstück mit Engelsflügeln, das sie immer an ihn erinnern soll.

IMAGO / Capital Pictures Liam Payne und Sophia Smith im Jahr 2014

IMAGO / ZUMA Press Liam Payne und Sophia Smith im Jahr 2013

IMAGO / News Licensing Kate Cassidy im Januar 2025