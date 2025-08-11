Mädelsabend-Skandal: Sophie Turner kontert Hater-Kommentar

Sophie Turner (29) sorgte kürzlich für Schlagzeilen, als sie in den sozialen Medien für einen Konzertbesuch ohne ihre Kinder kritisiert wurde. Die Schauspielerin hatte über ihren Instagram-Account Eindrücke eines Abends beim Oasis-Konzert im Wembley Stadium gepostet. Neben den begeisterten Kommentaren fanden sich aber auch kritische Stimmen, wie die eines Nutzers, der schrieb: "Ich denke, sie hat vergessen, dass sie zwei Kinder hat." Sophie ließ das nicht unbeantwortet und stellte klar: "Es gibt so etwas wie geteiltes Sorgerecht. Vielleicht, aber nur vielleicht, waren sie an dem Tag bei ihrem Vater."

Die Schauspielerin und ihr Ex-Partner Joe Jonas (35), mit dem sie die zwei Töchter Willa und Delphine hat, hatten 2023 nach einer komplizierten Trennung eine Vereinbarung zur gemeinsamen Erziehung getroffen. Seitdem teilen sie sich das Sorgerecht, wobei die Kinder abwechselnd in den USA und in Großbritannien Zeit verbringen. "Wir erziehen die Kinder zusammen und ich denke, wir machen das ziemlich gut. Ich werde alles tun, damit meine Kinder das Gefühl haben, dass sie eine Mutter und einen Vater haben, die immer für sie da sind, egal ob sie zusammen oder getrennt sind", erklärte Sophie im vergangenen Oktober gegenüber Harper's Bazaar.

Für Sophie, die seit Jahren im Rampenlicht steht, ist das Leben als berufstätige Mutter eine ständige Gratwanderung. Im vergangenen Jahr sprach sie in einem Interview mit Us Magazine über das allgegenwärtige Gefühl, in der Elternrolle beurteilt zu werden: "Du gehst zur Arbeit, du wirst kritisiert. Du gehst nicht zur Arbeit und wirst auch kritisiert." Ihre Offenheit zeigt, wie sehr ihr das Wohl ihrer Kinder am Herzen liegt. Trotz der Schwierigkeiten hat Sophie ihren Humor nicht verloren und beweist mit ihrer schlagfertigen Antwort, dass sie sich von Kritikern nicht einschüchtern lässt.

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Instagram / sophiet Sophie Turner, Schauspielerin

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023