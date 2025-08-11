"Lügenbaronin": Pocher hetzt gegen kranke Lola Weippert

Oliver Pocher (47) hat auf Instagram erneut seine scharfe Zunge unter Beweis gestellt und dabei Moderatorin Lola Weippert (29) ins Visier genommen. In einer Story teilte der Comedian einen Screenshot eines Artikels, der Lola im Krankenhaus zeigt. Diese hatte ein Selfie gepostet, auf dem sie mit Infusion und Maske zu sehen ist. Dazu schrieb Pocher spöttisch: "Wieder eine Bullshit-Aufmerksamkeitsgeschichte unserer kleinen Lügenbaronin Lola!" Seine Kritiken wurden noch harscher, als er andeutete, dass Lolas Zustand wohl nicht ernsthaft sein könne, wenn sie die Kraft für Selfies habe.

Die deutlichen Worte des Komikers haben viele überrascht, da Lola selbst in ihrem Post um Unterstützung gebeten und angedeutet hatte, sich in einer ernsten gesundheitlichen Lage zu befinden. Pocher hingegen zweifelte die Ernsthaftigkeit der Situation an und spekulierte über ihre Absichten. "Solange du noch bei deiner Infusion 'stark' genug bist, um ein Selfie zu machen, kann es nicht so schlimm sein!" kommentierte er die Szene. Er fügte noch hinzu, dass er dergleichen bei schweren Behandlungen wie Chemotherapien und "wirklichen Infusionen" selten gesehen habe.

Lola selbst scheint sich aktuell weniger gegen die Kritik zu wehren, sondern konzentriert sich auf ihre Gesundheit. Die Moderatorin hatte kürzlich ihre Fans informiert, dass sie sich einer medizinischen Prozedur an der Wirbelsäule unterziehen musste und sorgte mit dem Bild in Krankenhausumgebung für viele besorgte Reaktionen. Bekannt ist Lola dafür, ihre Erlebnisse, seien sie privat oder beruflich, offen mit ihren Followern zu teilen. Trotz der Häme von Pocher zeigen ihre Fans in den sozialen Medien große Unterstützung und senden ihr zahlreiche Genesungswünsche.

TikTok / oliverpocher Oliver Pocher im Mai 2025

Getty Images Lola Weippert, ehemalige "Temptation Island"-Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, August 2025