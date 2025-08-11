Deswegen soll Halle Berrys Ehe mit Ex David gescheitert sein

David Justice, der ehemalige Baseballprofi und Ex-Mann von Halle Berry (58), äußerte sich jüngst im Podcast "All the Smoke" über die Gründe für die gescheiterte Ehe. Das Paar hatte sich 1993 kennengelernt und bereits fünf Monate nach dem ersten Date verlobt. 1997 wurde die Beziehung nach vier Jahren offiziell geschieden. Justice erklärte, dass er damals als junger Mann eine traditionelle Vorstellung von einer Ehe hatte, die Halle nicht erfüllte. "Sie kochte nicht, sie putzte nicht, sie wirkte nicht wirklich mütterlich", behauptete der heute 59-Jährige. Solche Erwartungen hätten zu Spannungen geführt, vor allem, als er an einer zukünftigen Familienplanung zweifelte.

Justice gab zu, dass er seine damalige emotionale Reife und seine Unwissenheit über Beziehungen als problematisch empfand und räumte ein, dass auch er Fehler gemacht habe. Zudem sprach er über öffentliche Missverständnisse in Bezug auf Anschuldigungen gegen ihn. Berry hatte in der Vergangenheit von einem Ex-Partner berichtet, der sie so stark verletzt habe, dass sie auf einem Ohr teilweise taub wurde. Obwohl sie nie Namen nannte, sei Justice oft ins Visier geraten. 2015 dankte er Halle öffentlich dafür, diese Gerüchte aus der Welt geschafft zu haben.

Während Halle heutzutage ihr Leben mit zwei Kindern und einer Beziehung mit dem Sänger Van Hunt (55) genießt, ist Justice seit 2001 mit Rebecca Villalobos verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Halles aktuelle Partnerschaft begann 2020 und Van hatte erst im letzten Jahr verraten, ihr einen Heiratsantrag gemacht zu haben – doch die Antwort der Oscar-Preisträgerin steht offenbar noch aus. In der Sendung "Today with Jenna & Friends" merkte die Hollywood-Ikone jedoch an, dass es trotzdem keinen Grund zur Sorge gibt: "Ich denke, wir werden heiraten, denn von allen Menschen, mit denen ich bisher verheiratet war, ist dies die Person, die ich hätte heiraten sollen."

Getty Images Halle Berry im September 2023

Getty Images Ex-Baseballprofi David Justice, Juli 2025

Getty Images David Justice, Kinderstar Marc John Jefferies und Halle Berry, März 1995