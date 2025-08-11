Nessi führte Notizliste während "Princess Charming"-Drehs

Vanessa Borck alias Nessiontour (28) hat auf Instagram ein Geheimnis gelüftet: Sie führte eine Notizliste auf ihrem Handy! Ein neugieriger Fan stellte die Frage, ob sie sich zu Beginn von Princess Charming die Namen der Teilnehmerinnen notierte. Nessi antwortete daraufhin offen und ehrlich: "Ich habe eine Notizliste auf meinem Handy geführt, um meine Gedanken für mich aufzuschreiben." Dabei betonte sie, dass dieser kleine Trick ihr half, ihre Eindrücke und Pläne zu sortieren, da sie sich mit niemandem austauschen konnte – außer ab und an mit ihrer Schwester.

Die Notizen, so die Influencerin weiter, waren rein privat und für niemand anderen bestimmt. Auch die Zeremonien, bei denen Ketten vergeben wurden, bereitete sie keineswegs mit vorgegebenen Sätzen vor. Stattdessen fiel jede Entscheidung spontan und authentisch. Dennoch räumte Nessi ein, dass es Momente gab, in denen sie eigene Gespräche initiieren wollte. Um diese Gedanken zu sortieren, habe sie manchmal vorher Notizen gemacht. Die Notizliste sei für sie eine praktische Möglichkeit gewesen, ihre Gedanken festzuhalten und für sich klar zu strukturieren: "Ich liebe es, meine Gedanken aufzuschreiben."

Zuvor war Nessi fast acht Jahre mit Inaontour (29) zusammen. Das Paar teilte sein gemeinsames Leben auf dem Social-Media-Kanal Coupleontour. 2021 gaben sich die beiden das Jawort und planten, ein gemeinsames Kind per Samenspende zu bekommen. Ina erlitt kurz vor der Geburt ihrer Tochter Olivia einen Schlaganfall. Im September 2024 verkündeten sie ihre Trennung. Auf Instagram verriet Nessi vor wenigen Tagen, dass sie noch einmal vor den Traualtar treten würde: "Ich möchte noch mal heiraten. Das wäre schön."

Anzeige Anzeige

RTL / Fine Lohmann Nessiontour, "Princess Charming" 2025

Anzeige Anzeige

Bugge / ActionPress Vanessa Borck, Influencerin

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Ina und Nessi von Coupleontour, Influencerinnen