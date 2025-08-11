So liebevoll gratuliert Kris Jenner ihrer Tochter Kylie (28)

Kylie Jenner (28) feierte gestern ihren 28. Geburtstag – und zu diesem Anlass überschütteten sie zahlreiche Fans, Freunde und Familienmitglieder mit Glückwünschen. Besonders emotional wird es bei ihrer Mutter Kris Jenner (69). Das Oberhaupt der berühmten Kardashian-Jenner-Familie widmete seiner jüngsten Tochter auf Instagram liebevolle Worte. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an mein kleines Mädchen!", beginnt Kris ihren Post und beschreibt Kylie als "die beste Tochter, Mama, Schwester, Tante und Freundin". Mit einem beeindruckenden Rückblick in Form von Fotos und Videos untermalt Kris ihre Botschaft an ihre Tochter.

Die 28-Jährige wird in dem Social-Media-Post von ihrer stolzen Mutter als nachdenklich, kreativ, stark und humorvoll beschrieben. Kris hebt hervor, wie gesegnet sie sich fühlt, Kylie als Tochter zu haben, und wie dankbar sie für ihre gemeinsamen Erlebnisse und Erinnerungen sei. "Ich liebe dich unermesslich und hoffe, du hast das bisher magischste Jahr", endet der herzergreifende Text. Um die Ehrung perfekt zu machen, besteht der geteilte Beitrag aus einem rührenden Mix privater Familienmomente und Fotos aus Kylies Kindheit.

Kylie hat sich über die Jahre als Unternehmerin und Social-Media-Ikone etabliert. Ihre Familie, vor allem Kris, hat dabei stets eine zentrale Rolle gespielt – sei es als Managerin oder als Unterstützerin. Kylies enge Bindung zu ihrer Mutter wird oft in den sozialen Netzwerken zur Schau gestellt und scheint für beide von großer Bedeutung zu sein. Zu Weihnachten machte die Influencerin ihrer Mutter eine besondere Überraschung mit einer individuell gestalteten Goyard-Tasche, auf der Bilder all ihrer sechs Kinder zu sehen sind. "Oh mein Gott, Kylie, das ist unglaublich. Mama hat Glück!", schrieb die 69-Jährige damals auf Instagram.

Instagram / krisjenner Kris Jenner mit ihrer Tochter Kylie

Instagram / krisjenner Kylie Jenner und Kris Jenner

Getty Images Kris Jenner mit ihren Töchtern Khloé, Kylie, Kourtney, Kim und Kendall, 2011