Bühnensensation: Demi Lovato vereint mit den Jonas Brothers

Die Fans der Jonas Brothers staunten nicht schlecht, als Demi Lovato (32) am Sonntagabend, dem 10. August, plötzlich auf der Bühne des MetLife Stadiums in East Rutherford, New Jersey, auftauchte. Die Sängerin performte gemeinsam mit Nick (32), Joe (35) und Kevin Jonas (37) im Rahmen der ersten Show ihrer "JONAS20: Greetings From Your Hometown"-Tour eine Reihe von Hits aus den beliebten Camp Rock-Filmen. Zu den gesungenen Songs zählten laut Just Jared unter anderem "Gotta Find You", "This Is Me" und "Wouldn’t Change a Thing". Rund 80.000 Fans feierten die überraschende Reunion frenetisch.

Neben der 32-Jährigen waren auch weitere Stars aus den "Camp Rock"-Filmen an diesem unvergesslichen Konzertabend beteiligt. Anna Maria Perez de Tagle, die in beiden Teilen der Disney-Reihe mitspielte, sowie Franklin Jonas, jüngster Bruder der Jonas Brothers, standen im Rampenlicht. Franklin war nicht nur Gastgeber des offiziellen Livestreams, sondern begeisterte am Ende auch live mit einer Performance von "When You Look Me in the Eyes", die er gemeinsam mit seinen Brüdern und den Eltern der Jonas-Familie präsentierte. Es war ein emotionaler und nostalgischer Abend, geprägt von vielen Überraschungen für die Fans.

Gerüchte um einen potenziellen dritten "Camp Rock"-Film machten den besonderen Abend zusätzlich brisant. Obwohl Disney bislang keine offiziellen Pläne dazu bekannt gegeben hat, hoffen viele Fans auf ein Revival des einst so erfolgreichen Musical-Franchise. Für Demi war die Bühne lange Zeit ein Ort, der mit Höhen und Tiefen verbunden war. Die Sängerin sprach in der Vergangenheit offen über persönliche Herausforderungen und zeigt sich mittlerweile wieder gefestigt und voller Energie. Ihr Auftritt bei der Konzerttour der Jonas Brothers scheint ein weiteres Zeichen dafür zu sein, dass sie auf ihrem Weg zurück zu alter Stärke ist.

IMAGO / FAMOUS Demi Lovato und die Jonas Brothers im Jahr 2010

IMAGO / Cover-Images Die Jonas Brothers, Mai 2023

Getty Images Demi Lovato, November 2024