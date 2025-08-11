Stiftung sammelt Geld für die Beerdigung von Ulli Potofski

Ulli Potofski (†73) ist vor einer Woche verstorben. Trotz seiner großen Popularität offenbarte sich ein tragisches Detail: Der langjährige Moderator starb in Armut. Sein letzter Wunsch, auf dem "Schalker Fan-Feld" des Friedhofs Beckhausen-Sutum in Gelsenkirchen begraben zu werden, schien zunächst an den finanziellen Mitteln zu scheitern. Um diesen Wunsch trotzdem zu erfüllen, organisiert die Stiftung "Schalker Markt" nun Spenden für ein Urnengrab – das berichtet nun Bild. Gegründet wurde die Einrichtung von Ex-Schalke-Boss Clemens Tönnies.

Eine letzte Ruhestätte auf dem besonderen, einem Fußballfeld nachempfundenen Areal wird so Realität. Statt der üblichen Kosten von 7.000 Euro stellt der Friedhof den Hinterbliebenen ein Grab für 2.800 Euro zur Verfügung. Ulli wird jedoch nicht im Mittelkreis des Feldes beerdigt, der ausschließlich für Vereinslegenden wie Stan Libuda vorgesehen ist, sondern an einem anderen Ort innerhalb des Spielfelds. Sowohl seine Lebensgefährtin als auch seine weiterhin mit ihm verheiratete, aber getrennt lebende Ehefrau arbeiten gemeinsam daran, ihm einen würdevollen Abschied zu ermöglichen.

Ullis unverwechselbare Stimme und Präsenz begeisterten über Jahrzehnte hinweg Millionen. Er war nicht nur als Moderator für Fernsehsender wie RTL und Sky bekannt, sondern auch als treuer Unterstützer seines Herzensvereins FC Schalke 04. In einem letzten Liebesbeweis an den Verein bestätigte sich damit einmal mehr seine Verbundenheit zum Ruhrgebiet und seiner Fankultur. Zahlreiche Weggefährten und Bewunderer trauern um den Moderator, der trotz seines prominenten Berufslebens vor allem für seine Bodenständigkeit und Nahbarkeit geschätzt wurde.

IMAGO / Chai v.d. Laage Ulli Potofski, Sportreporter

IMAGO / Panama Pictures Ulli Potofski im April 2025

IMAGO / Eibner Ulli Potofski, November 2024