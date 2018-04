Vom 13. bis 22. April dreht sich bei den Stars und Sternchen alles nur noch um eins: das Coachella-Festival in Kalifornien! Zum ersten Mal werden in diesem Jahr auch Ex-Rosenkavalier Sebastian Pannek (31) und seine Liebste Clea-Lacy Juhn (26) die Vibes vor Ort zu spüren bekommen. Bevor es aber losgeht, gehört der Festivalbesuch genaustens organisiert: Bei Clea-Lacy scheint derzeit aber noch das Chaos ausgebrochen zu sein!

Im Promiflash-Interview verriet das Pärchen jetzt, wie es sich auf das einmalige Erlebnis vorbereitet – dabei könnte es bei beiden nicht unterschiedlicher aussehen. Clea stellte klar: "Die Vorbereitung sieht aktuell so aus, dass jeden Tag Pakete bei mir zu Hause ankommen, weil ich mir Unmengen an Sachen bestelle. Ich habe keine Ahnung, was uns dort erwarten wird und ich weiß selbst nicht, wie man sich richtig vorbereitet." Sebastian hingegen sieht es gelassener – ganz im Zeichen der Stimmung des Musikfestivals: "Ja, ich bin eigentlich gechillt. Einfach hin und gucken, was passiert."

Blogger wie Caro Daur (23) oder Novalanalove würden bei diesen Worten von Basti wohl die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Die Coachella-Dauergäste grooven sich schließlich schon seit Wochen auf das Happening ein, wie sie auf Instagram zeigen. Neue Lashes, ein aufgefrischter Tan und jede Menge perfekt überlegte Outfitkombinationen – sie sind für die anstehenden Tage bestens gewappnet. Mal sehen, ob auch bei Basti und Clea am Ende alles glattläuft.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und Sebastian Pannek, Bachelor-Paar

WENN.com Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn auf der Glow 2017

Instagram/carodaur Caro Daur und Farina Opoku alias Novalanalove

Meint ihr, Clea und Basti bekommen noch alle organisiert?



