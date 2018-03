Social Media goes Coachella! Beim heißesten Festival des Jahres geht es schon lange nicht mehr nur um die berühmten Gigs von Topstars wie Lady Gaga und Rapper Drake (30). Vor allem bei den deutschen Social Influencern wie Novalanalove, Caro Daur (22) und Bonnie Strange (30) steht etwas ganz anderes im Vordergrund: ihre Selbstinszenierung. Dabei sind besonders die Outfits der Modeikonen das A und O. Fast minütlich bombardieren die Netz-Stars ihre Fans mit den heißesten Festival-Outfits auf Instagram. Model Stefanie Giesinger (20) lässt sich nicht mal von einer Fußverletzung vom perfekten Schnappschuss abhalten. Selbst mit Krücken posiert sie ordentlich für ihre Follower. Und die feiern so viel Einsatz in den Kommentaren.



