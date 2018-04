Diese Familie ist für eiskalte Abenteuer gemacht! Seit Oktober ist Skirennläufer Felix Neureuther (34) Papa: Gemeinsam mit seiner Liebsten, Biathletin Miriam, schloss er seine Tochter Matilda in die Arme. Auch nach der Ankunft des ersten gemeinsamen Sprösslings des Paares müssen die beiden Athleten nicht auf ihre Leidenschaft, den Wintersport, verzichten: Sie nehmen ihren kleinen Engel einfach mit auf die Piste!

Auf ihren beiden Accounts auf Instagram halten die fitten Turteltauben ihren aktuellen Urlaub in Norwegen fest. Trotz des Frühlings liegt in den Bergen noch reichlich Schnee – für die Neureuthers ein absoluter Traum. Dick eingepackt machen Felix und Miriam das weiße Wunderland unsicher. Auch ihr Töchterchen muss auf die zauberhafte Aussicht nicht verzichten: Matilda darf es sich in einem gemütlichen Anhänger bequem machen, während Mama Miri sie durch die Gegend zieht.

Das ist aber nicht das erste Mal, dass das jüngste Schneehäschen frische Bergluft schnappen konnte: Schon im März durfte der Fratz seine Eltern auf einen Wanderausflug durch die Partnachklamm in Bayern begleiten. Verfolgt ihr Felix und Miriams Familienabenteuer? Stimmt ab!

Instagram / felix_neureuther Felix Neureuther, Skirennläufer

Instagram / miriamneureuther Miriam Neureuther in Norwegen

Instagram / miriamneureuther Miriam Neureuther, Biathletin

