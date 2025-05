"Ein Kampf": Felix Neureuther gibt Einblicke in Erziehung

Felix Neureuther (41), der ehemalige Skirennläufer, präsentierte in München sein neues Werk "Mein Sport-Wimmelbuch". Bei der Veranstaltung, bei der auch Bunte vor Ort war, zeigte sich der sportbegeisterte Familienvater auch ganz praxisnah. Gemeinsam mit anwesenden Kindern machte er einige Übungseinheiten und stellte sein Programm "Beweg dich schlau!" vor, das junge Menschen zu mehr Bewegung motivieren soll. Das Buch, das bei den eigenen vier Kindern gut ankommt, bietet laut Felix auch wertvolle Momente der Nähe: "Am Abend, im Bett, wenn du die im Arm hast und du schaust ein Buch an, das ist ein Moment der Innigkeit."

Neben der Vorlesezeit spielt auch gesunde Ernährung in der Familie Neureuther eine entscheidende Rolle. Zusammen mit seiner Ehefrau Miriam Neureuther (34) achtet er darauf, den Zuckerkonsum ihrer Kinder bewusst zu regulieren. Im Gespräch verriet er: "Das ist natürlich auch ein Kampf bei uns, weil es ist ja egal, wo du hinkommst, Kinder kriegen überall dann irgendwo ein Gummibärchen." Auch wenn dies zu Hause manchmal für Diskussionen sorgt, versuchen beide, ein ausgewogenes Maß zu finden: "Das heißt jetzt nicht, dass die überhaupt keine Süßigkeiten haben dürfen, ganz im Gegenteil, aber es sollte schon ein gesundes Mittelmaß sein", erklärte Felix.

Bereits vor der Geburt des vierten Kindes schwärmte der Ex-Profisportler immer wieder von seiner Familie. Gemeinsam mit Miriam, einer ehemaligen Biathletin, genießt er das Leben mit nun vier Kindern, zu denen seit 2025 auch das jüngste Familienmitglied gehört. Felix, der privat als liebevoller Vater und Ehemann bekannt ist, legt viel Wert auf Familienzeit und beschreibt die Geburt eines Kindes als "Wunder". Neben seinen sportlichen Projekten steht bei ihm die Rolle als Vater und Ehemann stets an erster Stelle. Seine eigene Begeisterung für Bewegung und Gesundheit spiegelt sich auch in seinen Erziehungsansätzen wider, die er mit viel Herzblut verfolgt.

Anzeige Anzeige

Instagram / felix_neureuther Felix Neureuther mit seinen drei Kindern, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / miriamneureuther Felix und Miriam Neureuther

Anzeige Anzeige

Anzeige