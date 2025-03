Felix und Miriam Neureuther heißen viertes Kind willkommen

Was für eine Überraschung: Felix Neureuther (40) und seine Frau Miriam (34) durften ihren vierten Sprössling auf der Welt willkommen heißen. Das bestätigt das Sportler-Paar nun mit einem liebevollen Beitrag auf Instagram. Auf einem Foto erkennt man das winzige Händchen des neugeborenen Babys, das sanft von Mama und Papas Fingern gehalten wird. Den neuen Zuwachs der Familie nennt Felix rührend: "Ein Geschenk des Himmels". Weitere Details wie das Geschlecht oder gar den Namen des Kindes behält die Familie vorerst noch für sich.

Dass die beiden überhaupt wieder Nachwuchs erwarteten, kommt für viele Fans des Skisportlers als Überraschung. "Ach, wie schön, dass das mit der Privatsphäre bei euch so gut funktioniert" und "Wie krass, dass ihr das so lange geheim halten konntet", schreiben die Fans erstaunt. Noch dazu überschwemmen sie die Kommentarspalte mit Glückwünschen. Auch Kollege Matthias Killing (45) schreibt: "Ach, wie toll! Alles Liebe an euch!" Mit dem neuen Baby ist die nun sechsköpfige Familie erstmal komplett.

Miriam und Felix sind schon seit dem Sommer des Jahres 2013 ein eingeschworenes Team – allerdings haben sie erst 2017 geheiratet. Im selben Jahr durften sie sich auch noch über ihre erste Tochter Matilda freuen, die von ihrem Söhnchen Leo drei Jahre später zur großen Schwester gemacht wurde. Seit 2022 ist die kleine Lotta eigentlich das Nesthäkchen der Familie gewesen – doch nun schlüpft auch sie in die Rolle einer großen Schwester.

Instagram / felix_neureuther Collage: Felix Neureuther und Miriam Neureuther, 2025

Getty Images Felix und Miriam Neureuther im November 2023

