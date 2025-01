"Legendentreffen": Fans feiern Thomas Müllers neues Selfie

Ein neues Selfie von Thomas Müller (35) sorgt auf Instagram für Gesprächsstoff. Das ungewöhnliche Bild zeigt den Fußballer gemeinsam mit den beiden Sportlegenden Bastian Schweinsteiger (40) und Felix Neureuther (40) beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel. Warm eingepackt und bestens gelaunt posieren die drei für die Kamera. Dabei genossen sie ausnahmsweise mal nicht das Rampenlicht als aktive Athleten, sondern gönnten sich einen Nachmittag auf der Tribüne. Die Fans waren begeistert von der Selfie-Crew, die gleich als "Top-Boyband" und "Starke Stammtischrunde" betitelt wurde, wie mehrere Kommentare unter dem Posting zeigen.

Besonders Thomas Müllers Outfit machte Eindruck. In einem cremefarbenen Mantel, kombiniert mit weißer Hose und Mütze, überstrahlte er im wahrsten Sinne des Wortes seine Begleiter. Doch auch Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther wussten modisch zu überzeugen. Manche Fans scherzten, sie würden am liebsten an dieser illustren Runde teilnehmen, oder fanden, das Trio erinnere an "Die Drei von der Tankstelle". Zeitweise wurde sogar spekuliert, ob das Treffen nicht eher ein "Legendentreffen" war, wie ein anderer Kommentar andeutete.

Während Felix und Bastian weiterhin glücklich verheiratet sind, ranken sich um das Privatleben von Thomas Müller immer wieder Gerüchte. Der Bayern-Star sorgte in den vergangenen Monaten mit seiner Ehe für Schlagzeilen, was viele Fans dazu bewegt, auf Details wie einen möglichen Ehering unter seinen schwarzen Lederhandschuhen zu achten. Felix Neureuther, der sich nach seiner aktiven Karriere als Skirennfahrer mehr dem Fernsehen zugewandt hat, gilt hingegen als bodenständiger Familienmensch. Und Bastian hat nicht nur sportlich, sondern auch privat mit seiner Frau Ana Ivanovic (37), der ehemaligen Tennisspielerin, seinen Traum wahr gemacht. Drei Freunde, die trotz ihrer Bekanntheit einen lockeren Nachmittag sichtlich genießen können.

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller, Fußballspieler

Getty Images Lisa und Thomas Müller, Dressurreiterin und Fußballer

