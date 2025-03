Erster Auftritt von Felix Neureuther nach den Baby-News

Nur einen Tag nach der Geburt seines vierten Kindes stand Felix Neureuther (40) bereits wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Der ehemalige Skirennläufer reiste am Dienstag, den 11. März 2025, von seinem Wohnort Garmisch-Partenkirchen in die bayerische Landeshauptstadt München. Dort nahm er im Olympiapark einen Scheck über stolze 6.200 Euro entgegen, der seiner Felix-Neureuther-Stiftung zugutekommen soll. Währenddessen erholt sich seine Frau Miriam Neureuther (34) zu Hause im Wochenbett und kümmert sich um das neugeborene Baby.

Die Spende stammt aus dem Erlös eines Benefizturniers, das jährlich vom Lions Club organisiert wird. Wie die Veranstalter erklärten, wird das Geld verwendet, um Kinder und Jugendliche zu fördern und zu inspirieren, sich für Bewegung und Gesundheit zu begeistern. Neben sportlicher Aktivität spielen auch Werte wie Familie, Nachhaltigkeit und Natur eine zentrale Rolle in der Stiftung, die Felix sehr am Herzen liegt. In einer Instagram-Story des Veranstalters heißt es: "Servus @felix_neureuther! Der ehemalige Skiprofi war heute zu Gast in der SoccArena, um einen Scheck über 6.200 Euro für die Felix-Neureuther-Stiftung e.V. entgegenzunehmen." Der Scheck wurde ihm von den Veranstaltern feierlich überreicht, begleitet von warmen Worten und einer kurzen Zeremonie.

Felix und Miriam, die seit Sommer 2013 ein Paar sind und sich 2017 das Jawort gegeben haben, sind aber nicht nur beruflich ein eingespieltes Team. Mit den gemeinsamen Kindern Matilda, Leo, Lotta und dem neuen Familienmitglied scheinen sie privat rundum glücklich. Erst kürzlich teilten sie auf Instagram ein rührendes Detail über den jüngsten Nachwuchs: ein kleines Händchen, beschützt von Mama und Papa, als Symbol für den intimen Familienmoment. Viel Privates halten die Neureuthers jedoch bewusst aus der Öffentlichkeit heraus, was von den Fans stets mit Bewunderung kommentiert wird. Das Paar bleibt trotz des beruflichen Engagements bodenständig und legt großen Wert auf ein harmonisches Familienleben.

Instagram / felix_neureuther Collage: Felix Neureuther und Miriam Neureuther, 2025

Getty Images Felix und Miriam Neureuther im November 2023

