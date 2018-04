In den 70er Jahren hatte er in der DDR seinen großen Durchbruch gefeiert und war für Songs wie "Wenn der Abend kommt" oder "Sagte mal ein Dichter" bekannt geworden. Ende letzten Jahres feierte er seinen 65. Geburtstag, jetzt müssen sich Familie, Freunde und Wegbegleiter von ihm verabschieden. Holger Biege, Dichter und Komponist, ist nur wenige Monate nach seinem großen Tag verstorben.

Wie sein Musikerkollege Thomas Putensen am Donnerstag der dpa bestätigte, starb Biege in einem Klinikum im niedersächsischen Lüneburg. 2012 erlitt der gebürtige Greifswalder einen Schlaganfall, war seither gelähmt und sprechunfähig. In den letzten Tagen habe sich sein gesundheitlicher Zustand so drastisch verschlechtert, dass er zuletzt sogar im Koma lag, aus dem er nicht mehr aufwachte. Am Mittwochabend starb er im Alter von 65 Jahren.

Laut Putensen gehörte der Verstorbene zu den wenigen außergewöhnlichen Künstlern: "Er hatte so etwas Markantes wie Manfred Krug oder Udo Lindenberg", schwärmte er im Gespräch mit der Nachrichtenagentur.

Thüringen Press / ActionPress Holger Biege in der ZDF-Show "Willkommen bei Carmen Nebel" im Jahr 2004

Anzeige

Sascha Steinbach/Getty Images Udo Lindenberg, Musiker

Anzeige

WENN.com Manfred Krug, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de