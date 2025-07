"Das Superlatent": Faisal Kawusi startet neue Talentshow

Faisal Kawusi (33) ist zurück auf der Bühne und wagt sich nach längerer On-Air-Abstinenz direkt an ein neues Projekt: die Talentshow "Das Superlatent". Bereits seit März tourt der Comedian wieder mit seinem Live-Programm "Reinkanaktion" – nun startet er zusätzlich mit einer Show, die auf YouTube, Patreon und Oliver Pochers (47) neuer App "Pocher Club" zu sehen ist. Gemeinsam mit einer Jury, zu der unter anderem Oliver, Moderator Mola Adebisi (52) und Drag Queen Catherine Leclery gehören, sucht Faisal nach den sogenannten "latenten Talenten".

"Das Superlatent" wird in einem Düsseldorfer Club produziert und kommt im Stil einer Low-Budget-Show daher. Obwohl die Produktion einfach gehalten ist, sorgt gerade die besondere Idee für Aufmerksamkeit. Vier Folgen sind bereits abgedreht und online verfügbar. Während zwei Episoden kostenlos über Olivers App abrufbar sind, stehen weitere hinter einer kostenpflichtigen Paywall. Faisal selbst bezeichnet das Format als "Anti-Show", das sich mit Humor und einem Augenzwinkern von klassischen Talentshows abhebt.

Nach einer kontroversen Phase in seiner Karriere scheint Faisal nun wieder Fuß zu fassen. Nachdem er 2022 mit einem Witz über K.o.-Tropfen für Empörung sorgte und in der Show "Chez Krömer" einen Auftritt hatte, der zur abrupten Beendigung der Sendung führte, suchte er lange den Weg zurück ins Rampenlicht. Sein neuer Ansatz, der sich an die Anfänge von Talentshows anlehnt, könnte die richtige Bühne für seinen Neustart sein. Oliver seinerseits bleibt ein polarisierender Allrounder, der sich selbst ebenfalls immer wieder neu erfindet – mit "Das Superlatent" könnte beiden Akteuren ein kleines Comeback gelingen.

Instagram / faisal.kawusi Faisal Kawusi, Comedian

rbb / Carolin Ubl Faisal Kawusi in der Sendung "Chez Krömer"

rbb / Carolin Ubl Kurt Krömer und Faisal Kawusi bei "Chez Krömer"