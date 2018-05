Da kullern selbst bei der Mama die Tränen! Seit wenigen Minuten ist klar: Mit gerade einmal 16 Jahren sicherte sich Staffelfavoritin Marie Wegener (16) tatsächlich den DSDS-Sieg – und ist damit die jüngste Gewinnerin der Showgeschichte! Für die zurückhaltende Schülerin geht damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung, was selbst bei ihrer Mutter Corinna die Dämme brechen lässt. In einem ersten Statement verriet die nun, wie glücklich sie über den Gewinn ihrer Prinzessin ist.

Promiflash verfolgte das Finale live vor Ort im Kölner Coloneum und konnte kurz nach der großen Entscheidung mit der stolzen Superstar-Mami sprechen. Und die kann noch gar nicht glauben, was sie da gerade gesehen hat: "Es ist einfach unglaublich, man kann es gar nicht nachvollziehen. Es ist wie so ein Traum, die ganze Zeit schon. Man kann es nicht beschreiben, ich weiß nicht, morgen muss mich erstmal irgendjemand wach rütteln oder so, dass ich wieder normal denken kann.” Schon immer sei es der Traum ihrer Tochter gewesen, auf der Bühne zu stehen und zu singen – und der gehe jetzt endlich in Erfüllung.

Einen Plan hätte das Mutter-Tochter-Gespann für die nächsten Wochen noch nicht, doch eines ist der Duisburgerin äußerst wichtig, wie sie im Promiflash-Interview betonte: Marie solle unbedingt die Schule beenden! Das dürfte für die junge Powerlady wohl kein Problem sein – immerhin hat sie ihre Energie und ihren Siegeswillen gerade erst bewiesen und sich gegen unzählige andere Talente durchgesetzt.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Die DSDS-Finalisten 2018

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Oliver Geissen und Marie Wegener bei der zweiten DSDS-Liveshow

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Dieter Bohlen und Marie Wegener beim DSDS-Halbfinale 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de