Keine Eignung? Isi Glück rechtfertigt Job in der DSDS-Jury

Isi Glück wird Teil der neuen Jury bei DSDS. Im kommenden Jahr sitzt sie an der Seite von Dieter Bohlen (71) und Bushido (46), um das nächste Gesangstalent Deutschlands zu küren. Doch auf ihre neue Rolle hagelt es Kritik: In sozialen Netzwerken wird ihre Eignung infrage gestellt, als Ballermann-Sängerin gesangliche Fähigkeiten zu beurteilen. In einem Instagram-Video nimmt Isi nun Stellung zur Kritik: "Ich bin nicht der perfekte Vocal-Coach und kann doch trotzdem sagen, ob mir etwas gefällt, ob ich Potenzial sehe oder nicht."

Mittlerweile habe sie viel Erfahrung in der Veranstaltungsszene sammeln können, stand auf den unterschiedlichsten Bühnen, in Diskotheken und auf Festivals. Aus diesem Grund sei sie "durchaus in der Lage, den Kandidaten einiges an Erfahrung mitgeben zu können", betont die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin und fügt hinzu: "Ich habe ein gutes Auge, ich habe Gespür für Potenzial und ich habe eine unglaublich gute Menschenkenntnis." Außerdem sieht sie den Schritt als Beweis, dass Party-Schlager sich vom belächelten Nischenprodukt zum ernstzunehmenden Musikgenre entwickelt habe.

Für die Sängerin ist das Jury-Amt bei DSDS ein weiterer Höhepunkt ihrer Karriere. Die ehemalige Schönheitskönigin schaffte den Durchbruch als Partysängerin im Megapark auf Mallorca und eroberte mit ihrem Album "Alles Isi" sogar die Spitze der deutschen Charts. Seitdem begeistert sie ihre Fans mit eingängigen Schlagerhits und lebendigen Auftritten. Ihre Freude über die neue Herausforderung war riesengroß – so sehr, dass sie den Moment der Verkündung in einem emotionalen Instagram-Video festhielt und ihre große Überraschung mit ihren Followern teilte.

Instagram / isi_glueck Isi Glück, Schlagersängerin

ActionPress / Scharinger, Daniel Isi Glück, Musikerin

Instagram / isi_glueck Isi Glück, Mallorca-Star