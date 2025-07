Top oder Flop? So kommt neue DSDS-Jury bei den Fans an

Neben Dieter Bohlen (71) werden in der 22. Staffel DSDS Isi Glück und Bushido (46) am Jurypult Platz nehmen. Während die Musiker den Dreharbeiten entgegenfiebern und sich auf die aufregende Zeit freuen, hält sich die Freude der Fans über das Jury-Aufgebot der kommenden Staffel in Grenzen. Die Mehrheit der Promiflash-Leser, 66 Prozent, ist laut Umfrage von der Zusammenstellung nicht so beeindruckt [Stand: 8. Juli, 11.26 Uhr].

Ähnlich sieht es auch in den Kommentaren unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram aus. "Was für eine Traum-Jury", kommentiert ein User mit einem ironischen Smiley und ein anderer meint: "Eine Zumutung, dass dieser Bushido da sitzt." Andere wiederum kritisieren weniger die Jury-Mitglieder als das Format selbst. "Bitte nicht nochmal… das schaut doch keiner mehr an", "So nervig dieses Format" und "Ich freue mich jetzt schon, keine einzige Folge zu schauen!", kommentieren beispielsweise drei Social-Media-Nutzer.

Gerade einmal 34 Prozent der Leser meinen in der Promiflash-Umfrage, dass sie die Jury super finden. Diese freuen sich vor allem auf Isi – und die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin freut sich auch schon! "Für mich ist es eine große Ehre, zusammen mit Dieter Bohlen und Bushido Deutschlands neuen Superstar suchen zu dürfen. Ich kann es kaum abwarten, bis die Dreharbeiten endlich beginnen. Ich hoffe auf zahlreiche abwechslungsreiche und unterhaltsame Kandidaten und viel gute Laune", erklärte die "Delfin"-Interpretin gegenüber RTL.

Anzeige Anzeige

RTL Bushido, Dieter Bohlen und Isi Glück, DSDS-Jury 2026

Anzeige Anzeige

ActionPress / imagebroker.com Bushido, März 2024 beim "König für immer"-Tourauftakt in Berlin

Anzeige Anzeige