Ab dem 9. Mai wird wieder geflirtet, was das Zeug hält. Bei Bachelor in Paradise gehen die ehemaligen Kandidaten und Kandidatinnen von Die Bachelorette und Der Bachelor erneut auf Partnersuche. Auch Philipp Stehler ist mit dabei. Er buhlte 2015 um das Herz der hübschen Alisa (30). Jetzt versucht der Single sein Glück in dem neuen Kuppelformat. Im Promiflash-Interview verrät er, wie es hinter den Kulissen lief: "Man verbringt viel mehr Zeit mit den Leuten und ich konnte mit der Frau, die mir womöglich gefällt, viel mehr Zeit verbringen."



