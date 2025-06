"Bachelor in Paradise"-Star Alexander Golz hat sich verlobt

Der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer Alexander Golz (29) verkündet im Netz tolle Nachrichten: Er und seine Partnerin Chanti haben sich verlobt! Auf Instagram veröffentlicht der Realitystar einen Schnappschuss, auf dem beide glücklich in die Kamera schauen. Chanti präsentiert stolz ihren funkelnden Ring am Finger – und auch Alex könnte wohl nicht stolzer sein. "Zum Glück hat sie 'Ja' gesagt", scherzt er und fügt humorvoll hinzu: "Anscheinend für immer".

Wie Alexanders Beitrag weiter zeigt, hat der Antrag offenbar im Urlaub in Marokko stattgefunden. Im romantischen Setting am Strand stellte der einstige Bachelor in Paradise-Kandidat seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Die Verlobungsnews kommen bei Alex' Fans fantastisch an. Zahlreiche User gratulieren dem frisch verlobten Paar begeistert in der Kommentarspalte des Beitrags. Auch einige Reality-TV-Kollegen freuen sich für den 29-Jährigen. "Glückwunsch!", schreibt beispielsweise Danilo Sellaro und auch Jana-Maria Herz (33) bringt ihre Freude mit einem roten Herz-Emoji zum Ausdruck.

Alexander nahm im Jahr 2022 an dem Dating-Format "Bachelor in Paradise" teil. In der Show lernte er Yasmin Vogt (26) kennen und die beiden verließen die Sendung als Paar. Doch ihre Liebe hielt nicht lange. Dafür verliebte sich Alexander offenbar in Chanti, die er im Januar 2024 offiziell seinen Instagram-Followern vorstellte. Seither postet er immer wieder Bilder mit seiner Liebsten und gewährt seinen Fans damit einen Einblick in sein Liebesglück – so auch jetzt, zur Verlobung.

Instagram / lifegolz Alexander Golz und seine Verlobte im Juni 2025

Instagram / lifegolz Realitystar Alexander Golz und seine Verlobte in Marokko

Instagram / lifegolz Alexander Golz und seine Verlobte im Oktober 2024

