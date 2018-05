Knallt es bald auf der Insel? 14 Singles, die in den Dating-Formaten Der Bachelor oder Die Bachelorette einen Korb kassieren mussten, nutzen ihre zweite Chance: In Bachelor in Paradise können die Verschmähten nun selber Rosen verteilen oder auf auf eine rote Schnittblume hoffen. Die Auftakt-Folge der Reality-Show war noch relativ ruhig – zwar gab es bereits erste Reibereien, doch der große Zoff blieb aus. Mit der paradiesischen Ruhe wird es aber bald vorbei sein, verspricht BiP-Host Florian Ambrosius (42)!

Er habe sogar einmal intervenieren müssen, plaudert der RTL-Moderator nun gegenüber Gala aus. Das sei aber der letzte Schritt. "Wenn es da knallt – und für Konfliktpotential ist natürlich gesorgt bei 'Bachelor in Paradise' – dann lassen wir den Konflikt auch erst einmal bei unseren Singles." Die Kandidaten seien schließlich bereits groß und sollten zunächst diskutieren und versuchen, ihre Probleme selber zu lösen.

Zwischen welchen Inselbewohnern es wohl als Erstes zur Eskalation kommen wird? Vielleicht bei Ex-Rosenkavalier Oliver Sanne (31) und Carolin Ehrensberger? Schließlich hatte Olli in seiner Staffel Caro in der finalen Nacht der Rosen abgesägt und auch bei BiP ist der Bartträger wieder ordentlich am Flirten. Oder wird sich Domenico De Cicco mit einem Rivalen anlegen, der sich an Evelyn Burdecki ranmacht? Der Vollblutitaliner machte bereits mehr als deutlich, dass er auf die Blondine steht. Auch zwischen Yeliz Koc und Carina Spack könnte es noch knallen. Die beiden Ladys buhlten dieses Jahr beim Bachelor um das Herz von Daniel Völz (33). Und in der Sendung waren die zwei alles andere als Freundinnen!

MG RTL D Erika Dorodnova, Oliver Sanne und Carolin Ehrensberger, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

MG RTL D Carina Spack, Yeliz Koc und Lina Kolodochka bei "Bachelor in Paradise"

